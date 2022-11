Жители Херсона рассказали журналистам о том, как они жили во время российской оккупации. Они обвинили военнослужащих армии России в пытках, избиениях, краже и изнасилованиях. Об этом пишут издания The New York Times и The Times. Журналисты «Радио Свободы» сообщают также о захоронениях на городском кладбище Херсона. «Холод» рассказывает, о каких свидетельствах присутствия российских военных в Херсоне известно на данный момент.

Жестокость под российский гимн

Во время оккупации российские солдаты обвинили мужа пенсионерки Ирины в нарушении правил дорожного движения. За это мужчину избили на обочине дороги. Об этом Ирина рассказала изданию The New York Times. Она считает, что жестокость солдат затруднила попытки Москвы ассимилировать жителей Херсона.

Еще один житель Херсона, Сергей Блошко, рассказал изданию, что девять месяцев был вынужден прятаться у друзей. Мужчина участвовал в мартовских акциях против российской оккупации и опасался последствий.

В начале марта в Херсоне прошел митинг против российской оккупации, на который пришли несколько тысяч человек. Тогда российские военные разогнали акцию протеста, стреляя по ногам собравшихся резиновыми пулями. В конце апреля в оккупированном Херсоне прошел уже не столь многочисленный митинг против «референдума» о присоединении к России. Солдаты разогнали собравшихся с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В результате четыре человека пострадали.

Блошко рассказал журналистам, что некоторые его друзья пропали после того, как их задержали российские военные. Солдаты искали и Сергея, но, не застав его дома, ушли, прихватив с собой телевизор и холодильник.

«То, что здесь произошло, было этнической чисткой», — сказал Сергей, отметив, что пророссийские власти «репрессировали» население, которое поддерживало Киев.

NYT также отмечает, что в херсонских школах во время оккупации дети должны были учить российский гимн. Также, по словам местных жителей, детям нужно было говорить, что они теперь русские, а не украинцы. Однако в некоторых школах учителя втайне преподавали по украинской программе, а российский гимн заменяли на приветствие «Слава Украине».

В мае оккупационные власти ввели в обращение в Херсонской области рубль. Однако не все предприниматели согласились перейти с гривны на российскую валюту. За отказ принимать рубли пьяный российский солдат угрожал подбросить в одно из кафе Херсона гранату. Об этом владелец заведения рассказал The Times. Другой бизнесмен отметил, что во время оккупации старался не говорить лишнего.

«Я тщательно взвешивал свои слова, прежде чем говорить с кем-либо, потому что никогда не знаешь, кто может донести на тебя, если ты скажешь что-то проукраинское», — сказал изданию предприниматель Александр.

Об этом же говорит воспитательница детского сада Елена. По ее словам, российские военные задержали ее из-за того, что она вела проукраинский стрим в TikTok. The Times пишет, что Елену обвинили в экстремизме. При задержании российские солдаты надели ей мешок на голову, затем якобы накачали наркотиками и 11 дней держали в подвале. Отпустили воспитательницу только после того, как она на камеру отказалась от своих взглядов.

Допросы и похищения



В июне житель небольшого села Белозерка в Херсонской области и бывший депутат сельского совета Александр Гузь рассказал журналистам о том, как его пытали российские военные. После того как солдаты заняли село, его задержали и отвели на допрос.

«Они привязали одну веревку за шею, а другую к запястьям. Когда я им не отвечал, они били меня между ног. Когда я падал, я начинал задыхаться. Когда ты пытаешься встать, они бьют тебя. Потом снова спрашивают», — вспоминает Гузь.

Еще один житель Херсонской области, бывший журналист Олег Батурин утверждает, что военные похитили его через несколько дней после того, как Россия оккупировала регион.

«Они кричали: “На колени!”. Завязали мне лицо... и завели руки за спину. Они били меня по спине, ребрам и по ногам... били ногами и прикладом автомата», — рассказывал в июне Русской службе Би-би-си Батурин. По его словам, в заключении он находился восемь дней. За это время ему сломали четыре ребра, а также он стал свидетелем инсценировки казни молодого человека.

Еще до того, как ВСУ вернули Херсон под свой контроль, полицейский и прокурор получили как минимум шесть заявлений о случаях сексуализированного насилия на освобожденных территориях Херсонской области. По меньшей мере два таких случая выявили в селе Нововознесенское. Предполагается, что их совершили российские военные.

После деоккупации Херсона журналисты «Радио Свобода» сообщили, что на городском кладбище обнаружили следы вероятных массовых захоронений. Издание отмечает, что на некоторых могилах датами смерти указаны конец февраля — начало марта этого года. При каких обстоятельствах погибли эти люди и сколько их — не уточняется.

Официальных сообщений украинских властей по этому поводу также нет. Однако накануне Владимир Зеленский во время своего видеообращения сказал, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений.

«Обнаруживают тела убитых: и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашего государства, куда смогла зайти», — отметил Зеленский.

Что происходило с Херсоном после начала войны

Россия оккупировала Херсон 3 марта. В конце сентября после проведения «референдумов» Москва объявила о независимости Херсонской и Запорожской областей.

Итоги «референдумов» не признали большинство стран мира. А заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло ​​отметила, что их нельзя назвать «подлинным выражением воли народа».

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав России.

9 ноября в результате контрнаступления ВСУ министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ отвести войска из Херсона.

14 ноября при участии президента Владимира Зеленского в Херсоне подняли украинский флаг.