Судя по новостям из Госдумы, уже очень скоро «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» будет вне закона не только среди несовершеннолетних. Но и депутаты, и пропагандисты на госканалах уже давно используют агрессивную риторику, когда говорят о ЛГБТ-персонах. А на слушаниях по поправкам в закон о пропаганде ЛГБТ, которые прошли в Госдуме 17 октября, и вовсе называли гомосексуальные отношения содомией, составляющей «ядро сатанизма», против которого Россия воюет в Украине. То, что говорят депутаты, иногда напоминает, скорее, реплики пародийных персонажей, а не реальных людей. «Холод» предлагает проверить, видите ли вы грань между словами российских чиновников и пропагандистов и выдуманными книжными фразами.

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Редакция «Холода» не поддерживает гомофобию. В этом тесте приводятся негативные высказывания в адрес ЛГБТ-персон. Пропустите его, если тема для вас неприятна. Вместо этого вы можете почитать гайд о том, как не идти в армию, если вы ЛГБТ-персона, или историю о принятии себя в гомофобной среде.