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«Выносит смрад гниения за пределы спальни»

Реальный российский депутат или выдуманный персонаж из книги? Определите в тесте, кто сказал эти фразы об ЛГБТ

23.10.2022

Судя по новостям из Госдумы, уже очень скоро «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» будет вне закона не только среди несовершеннолетних. Но и депутаты, и пропагандисты на госканалах уже давно используют агрессивную риторику, когда говорят о ЛГБТ-персонах. А на слушаниях по поправкам в закон о пропаганде ЛГБТ, которые прошли в Госдуме 17 октября, и вовсе называли гомосексуальные отношения содомией, составляющей «ядро сатанизма», против которого Россия воюет в Украине. То, что говорят депутаты, иногда напоминает, скорее, реплики пародийных персонажей, а не реальных людей. «Холод» предлагает проверить, видите ли вы грань между словами российских чиновников и пропагандистов и выдуманными книжными фразами.

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Редакция «Холода» не поддерживает гомофобию. В этом тесте приводятся негативные высказывания в адрес ЛГБТ-персон. Пропустите его, если тема для вас неприятна. Вместо этого вы можете почитать гайд о том, как не идти в армию, если вы ЛГБТ-персона, или историю о принятии себя в гомофобной среде.

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«А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм». Чья цитата?

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«Трансвеститов надо всех в психушки, гей-клубы, естественно, все закрыть, открыть на месте гей-клубов детские мороженицы как символ победы нормальных отношений над ненормальными». Откуда фраза?

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«Пропаганда ЛГБТ — это война. Я считаю, что за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних уголовная должна быть ответственность». Чье мнение?

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«Вы, возможно, не в курсе: в русском языке “голубой” означает “гомосексуалист”. Меня давно вопрос занимает, почему на всех штабных картах стрелочки всегда синие и красные. Как будто главное содержание истории — борьба пидарасов с коммунистами». Кто сказал?

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«Нравственно сгнивший человек — социально опасен, он выносит смрад своего гниения далеко за пределы спальни и своих личных упражнений. Поэтому, если вам скажет кто-нибудь, мол, пусть делают, что хотят, пусть грешат, как хотят, пусть вообще вытворяют, что хотят, не думайте, что это частное дело каждого. Это и есть содомская этика нового человека». Кто так считает?

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«При матриархате гомосексуализм — это политическое преступление. Никакое общество не допустит явного отрицания его основных догматов». Думаете, кто говорил так?

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«Мы используем слово “ЛГБТ”. От этого надо отказаться и использовать либо “гомосексуализм”, либо “мужеложство”, “содомия”. В любом случае использовать надо тот термин, который действительно обозначает этот разврат». Чьи это слова?

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«Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни». Кто такое сказал?

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Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Алексей Смагин / Коммерсантъ
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