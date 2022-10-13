С начала недели российские военные нанесли самые интенсивные удары по украинским городам с первых дней войны. Одна из ракет попала в машину 36-летней Оксаны Леонтьевой, врача отделения трансплантации костного мозга детской больницы «Охматдет». Автомобиль сгорел дотла, Леонтьева погибла. Утром 10 октября она завезла пятилетнего сына в детский сад и поехала к своим пациентам. «Холод» рассказывает ее историю.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Номерной знак, который нашли на дороге

«Это Оксана Григорьевна. Камни с неба летят, а она свое дело делает. Ехать на работу во время воздушной тревоги лечить детей — это в ее духе», — рассказывает «Холоду» Юлия Марьюк, мама одной из пациенток Леонтьевой. Сейчас ее дочери Кате 16 лет: в 2016 году она лечилась от рака крови в больнице «Охматдет» и после пересадки костного мозга наблюдалась у Оксаны Леонтьевой. «Бывало такое, что мы едем по Киеву, большие пробки, и не успеваем ко времени, когда нам назначили встречу с доктором. Оксана Григорьевна тогда говорила: “Как вы так можете опаздывать? Вы так безответственно отнеслись к визиту. Никто же у меня не спрашивает, как я добираюсь до работы”», — вспоминает Марьюк.

Около 10 утра 10 октября заведующему отделением трансплантации костного мозга «Охматдета» Александру Лисице позвонил отец Леонтьевой Григорий, узнать, на работе ли его дочь. «Я ответил, что нет. Она написала сообщение, что опаздывает: проблемы в садике и воздушная тревога», — вспоминает Лисица. Когда отец Оксаны узнал о взрывах в центре Киева, он поехал на место, где они произошли: его дочь каждый день по дороге на работу проезжала по улице, на которой упал один из снарядов. «Я спросил у полицейского, нет ли там машины, похожей на машину Оксаны. Они показали мне номерной знак [машины Оксаны], который нашли на дороге, — рассказал отец. Во время взрывов в Киеве 10 октября погибли восемь человек. Одной из них оказалась Оксана Леонтьева.

Больница «Охматдет» во время обстрела 10 октября 2022 года. Фото: НДСЛ Охматдит

Подержать в руках весь мир

Леонтьева проработала 11 лет в отделении трансплантации костного мозга клиники «Охматдет». «Оксана спасала детей с раком крови. Эта молодая женщина была настоящим профессионалом и поддержкой своих пациентов и коллег. Она была самоотверженным и ответственным человеком и врачом», — написали о ней коллеги.



Леонтьева пришла работать в «Охматдет» в 2011 году, когда окончила Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца. «[Тогда] мы были оба молодые, амбициозные врачи, — говорил Александр Лисица. — И бок о бок прошли путь становления от молодых интернов до врачей, имеющих опыт. <...> Мы в один год праздновали нашу свадьбу, наши дети — ровесники, и в критические моменты жили вместе с нами в больнице». По его словам, после начала войны в Украине они оба решили остаться в Киеве и продолжать работать.

«Оксана Григорьевна — хрупкая женщина, которую в профессии никогда не останавливали огромные объемы работы, имеющая опыт лечения уникальных клинических случаев», — написала про Леонтьеву ее коллега Анна Брудна. Год назад Леонтьева окончила Международную школу трансплантации костного мозга, и вместе с коллегами работала над проектами по запуску новых технологий лечения.

«Оксана была именно тем человеком, который готов поставить интересы других, нуждающихся в помощи, выше своих», — вспоминал Лисица. Он отметил, что «сверхкачествами Оксаны были кропотливость и дотошность, чего не всегда хватает другим». В больнице врачи проводили много времени с пациентами и старались создать им комфортные условия, рассказывал Лисица. «Наши детки летали и на воздушном шаре, и даже на самолетах. Это единственное отделение в стране, где заботятся о мечтах маленьких пациентов», — говорил он. Этим занималась и Оксана Леонтьева.

«Однажды в начале лета Леонтьева позвонила мне и спросила, могу ли я срочно приехать в их отделение, им нужна моя помощь, — рассказывала клоунесса Ольга Булкина. — Она понимала, насколько важно детям в больничных стенах продолжать жить и проживать эмоции через игру и смех». По ее словам, помощь требовалась пятилетнему Макару, который стал донором стволовых клеток для своего отца. «Оксана Григорьевна вызвала клоуна, чтобы снизить уровень стресса у ребенка. Помню, что, когда уже все закончилось и я вышла оттуда, она подошла ко мне и спросила, хочу ли я подержать в руках весь мир? И протянула мне маленькую планету. Это был донорский мячик, который сжимают в руке во время сдачи крови», — вспоминала Булкина.



В 2016 году дочери Юлии Марьюк Кате исполнялось 10 лет, день рождения она проводила в больнице. «Мы куда-то ушли, приходим, а у нас в палате подарок лежит на кровати. Оксана Григорьевна нам подарила фантастическую книгу “Бесконечные истории” про выносливость детей», — вспоминает Марьюк. В свободное от работы время, по ее словам, Леонтьева любила перечитывать «Алису в Стране чудес». Одну из своих пациенток Оксана называла «принцессой Анной-Марией». «Она по жизни пыталась перевести серьезные вещи в шутку», — говорит Юлия Марьюк.

Тяжелый год

К родителям врач относилась строго. «И мамы, и папы мыли пол в палате, она ругала, если пыль оставалась», — рассказывает Юлия Марьюк. «Она никогда не опаздывала, просила, чтобы до обхода все процедуры были сделаны и во время него ребенок не спал. Могла и поругать нас, если что-то не так», — говорит «Холоду» мама еще одной пациентки Ирина Кураш. Ее дочь лечилась у Леонтьевой в 2017 году. «Как-то у дочери резко поднялась температура под 40. На дежурстве была Леонтьева. Она решила снимать подключичный катетер, якобы температура от того, что он воспалился. Я, как мама, хотела оттянуть до утра, чтобы дождаться лечащего врача, но она настояла и оказалась права: температура была от катетера, хотя его нам только недавно поставили», — рассказывает Кураш.

«Этот год был для нее очень тяжелым как в личной жизни, так и на работе. Она потеряла мужа, все ее планы оборвались. Она только сейчас начала выходить из этого состояния», — рассказывал Александр Лисица. Муж Оксаны погиб в августе прошлого года, у него оторвался тромб. Леонтьева стала воспитывать сына одна. «Когда папа умер, мальчика водили к психологу, потому что он постоянно говорил об отце, вспоминал. Только месяц назад у нас стало выходить с психологом, чтобы Гриша стал меньше говорить об отце», — рассказывала в интервью украинским журналистам жена старшего брата Оксаны Леонтьевой Юлия Саидова. По словам отца Оксаны, она часто задерживалась в больнице по несколько часов. Сейчас ее сын Гриша думает, что мама на работе.