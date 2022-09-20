За последние пять лет только 9% россиян посетили страны Шенгенской зоны — ВЦИОМ

Большинство россиян (77%) не были заграницей последние пять лет, а из тех, кто выезжал из страны — только 9% посетили страны шенгенской зоны — Германию, Италию, Испанию, Францию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом вдвое больше россиян (17%) были там, где виза не требуется. Самой востребованной страной стала Турция. Там за последние пять лет побывали 8% опрошенных, примерно столько же, сколько и в Шенгенской зоне.

Судя по данным опроса, получить или обновить загранпаспорт в ближайшее время планирует каждый восьмой россиянин — 12%, а вот подавать документы на шенгенскую визу в ближайшее время планируют лишь 1% опрошенных.

«Можно сделать вывод, что усложнение процедуры выдачи визы коснется в России абсолютного меньшинства граждан», — уточняется в исследовании.

В сентябре Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Литва, Латвия, Эстония и Польша запретили въезжать на свои территории россиянам с туристическими визами.

Источник: ВЦИОМ