Спортсмены могут улучшить свои результаты с помощью устройства для диабетиков

Спортсмены используют устройства для непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы улучшить свои результаты на грядущих Олимпийских играх в Париже. Об этом пишет агентство Reuters.

Одним из атлетов, нашедших неожиданное применение медицинской технологии в спорте, стал голландский марафонец Абди Нагейе, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. По его словам, он вместе с тренерами использует данные мониторинга глюкозы в организме для определения запасов энергии своего тела.

«[Глюкоза] это твоя энергия, твое топливо. Теперь у нас есть возможность ее мониторить», — сказал Нагейе, пояснив, что прибор помогает планировать графики сна и приема пищи.

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В 2021 году один из двух крупнейших в мире производителей приборов для непрерывного мониторинга глюкозы — Abbott — стал спонсором команды Нагейе.

Ранее компания представила модификацию своего устройства, которая предназначена для профессиональных спортсменов. Благодаря ей атлеты могут оптимизировать потребление калорий и интенсивность тренировок для достижения лучших результатов.

Изначально приборы для непрерывного мониторинга глюкозы были разработаны для людей, страдающих диабетом на ранней стадии и не принимающих инсулин. Для определения уровня глюкозы устройству не требуются пробы крови пациента, вместо этого на кожу крепится датчик размером с монету, который по Bluetooth передает данные в реальном времени на смартфон.

Как отмечает Reuters, доказательств эффективности приборов непрерывного мониторинга для улучшения спортивных результатов пока нет. Однако они могут появиться после грядущих Олимпийских игр в Париже.

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