Duolingo отчитался перед властями РФ об удалении «пропаганды ЛГБТ»

Сервис для изучения языков Duolingo отчитался перед Роскомнадзором об удалении контента с «пропагандой ЛГБТ». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — сообщили агентству в РКН.

Ранее Роскомнадзор направил в Duolingo письмо с предупреждением о «запрете публикации» таких материалов и пригрозил компании штрафом.

Ведомство обратило внимание на сервис в феврале 2024 года, когда на него пожаловались представители общественной организации «Радель». Они заявили, что родителей школьников, которые пользуются Duolingo, возмутили диалоги об однополой любви. Например, детям предлагалось вслух повторять фразу «Ben and Peter love each other. They are gay» («Бен и Питер любят друг друга. Они геи»).

«Как пояснить предлагаемый диалог ученикам начальной школы и не травмировать их психику, родители не знают. А это вообще законно?» — говорили в «Раделе». Организация потребовала привлечь Duolingo к ответственности по статье о «пропаганде нетрадиционных отношений» (ст. 6.21 КоАП).

Duolingo — одно из самых популярных приложений для изучения иностранных языков. Оно было создано в 2011 году в США.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистским «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории России. С тех пор объем преследований за «пропаганду ЛГБТ» в стране вырос в разы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.