Назван самый опасный пластик 

Пластик ярких цветов распадается гораздо быстрее, чем такой же пластик белого цвета, выяснила группа английских и южноафриканских ученых. Исследование о влиянии красителей на ухудшение экологии и распад пластика на микрочастицы опубликовано в научном журнале Environmental Pollution.

Ученые из университетов Лестера и Кейптауна провели трехлетний эксперимент на разноцветных пластиковых крышках одного производителя. В результате выяснилось, что крышки синего, зеленого и особенно красного цветов быстрее распадаются на микропластик, чем белые, черные или серебристые.

При этом в исследовании подчеркивается, что скорость распада пластика практически не зависит от климата, так как замеры проводили и в Великобритании, и в Южной Африке. Эксперимент показал, что яркие красители не защищают пластик от ультрафиолета, поэтому его структура становится более хрупкой и уязвимой к фрагментации.

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В связи с полученными результатами ученые призвали пересмотреть подход к пластиковой таре в первую очередь для тех товаров, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Летом прошлого года газета «Известия», ссылаясь на презентацию Российского экологического оператора, написала, что к 2024 году в России могут запретить цветные пластиковые бутылки. «Российская газета» тогда уточняла, что эти меры содержатся в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла». Однако пока о точных датах введения такого запрета не сообщалось.

Ранее ученые отмечали, что нанопластик стал более серьезной угрозой здоровью человека, чем микропластик. Сообщалось, что микрочастицы пластика могут проникать в клетки человека и кровоток, а через плаценту — даже в эмбрион.

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