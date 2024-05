Ученые рассказали о вероятном происхождении самых популярных тараканов

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование, которое проливает свет на происхождение самого распространенного вида тараканов, который называют немецким — это рыжие насекомые небольших размеров.

Ученые долго не могли найти естественную среду обитания этих вредителей, пишет The Washington Post. Собеседник издания, энтомолог из Техасского университета A&M Эдвард Варго сказал, что происхождение этих тараканов долгое время «оставалось загадкой». «Они существуют только в зданиях», — подчеркнул он.

Исследователи, как отмечает Associated Press, предположили, что тараканы распространились по земному шару, путешествуя автостопом с другим видом — людьми. Они проанализировали гены более 280 тараканов из 17 стран и шести континентов. Им удалось подтвердить, что рыжие тараканы, которые встречаются по всему миру, возникли в Юго-Восточной Азии. Вероятно, они отделились от азиатских тараканов примерно 2100 лет назад.

Затем тараканы путешествовали по двум основным маршрутам: около 1200 лет назад они отправились на Запад и Ближний Восток. В Европе первые записи об этих вредителях, по данным WP, появились в середине 18 века, сразу после Семилетней войны. Ученые предполагают, что тараканы распространялись по континенту, путешествуя вместе с солдатами.

Тогда этих рыжих тараканов в разных странах называли по-разному и в основном в честь своих врагов в том конфликте. Так, русские называли вредителей «прусскими тараканами», а некоторые противники России в Семилетней войне, напротив, звали их «русскими». Но затем шведский биолог Карл Линней дал насекомым название «немецкий таракан», и оно прижилось.

«Название действительно предвзятое и отражает личные, национальные или политические предпочтения того времени», — сказал WP возглавлявший исследование научный сотрудник Гарварда Цянь Тан, отметив, что насекомым пора дать более «научное название».

По его словам, современных тараканов трудно держать на расстоянии от человека, так как у них быстро развивается устойчивость к пестицидам. При этом он отметил, что знания об их происхождении помогут в борьбе с вредителями.

