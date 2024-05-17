Ученые рассказали о вероятном способе строительства египетских пирамид

Исследовательская группа из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне обнаружила, что египетские пирамиды могли быть построены с использованием высохшего рукава реки Нил. Об этом рассказал BBC.

Исследование опубликовано в журнале Nature. В нем ученые использовали радиолокационные спутниковые снимки, исторические карты, геофизические исследования и отбор отложений — метод, применяемый археологами для извлечения доказательств из образцов.

В исследовании говорится, что команда смогла «преодолеть поверхность песка и получить изображения скрытых объектов». Среди этих объектов оказались «погребенные реки и древние сооружения» в области, где расположено «подавляющее большинство древнеегипетских пирамид».

Ученые нанесли на карту высохший рукав Нила длиной около 64 километров. «Это первое исследование, в котором представлена ​​первая карта давно утраченного древнего рукава реки Нил», — утверждает Эман Гонейм, директор лаборатории дистанционного зондирования космоса и дронов (SDRS) Университета Северной Каролины.

Гонейм и ее коллеги назвали этот рукав реки Нил Ахраматом, что по-арабски означает «пирамиды». По словам ученой, древний водный путь имел ширину около полукилометра и глубину не менее 25 метров.

Гонейм считает, что река играла ключевую роль в транспортировке древними египтянами огромного количества строительных материалов, оборудования и рабочей силы, необходимых для возведения пирамид. По ее словам, это доказывает, что египтяне использовали реку, а не человеческий труд для доставки всего необходимого при строительстве.

По мнению ученых, это также объясняет большое количество пирамид в районе между Гизой и Лиштом — там находятся захоронения эпохи Среднего царства. Почему этот рукав реки высох, до сих пор неясно. По словам Гонейм, скорее всего, период засухи и опустынивания принес в регион песок, заиливший реку.

Читать еще Страна без будущего Россияне устали от пропаганды, ждут от Путина окончания войны и боятся повторения судьбы Российской империи

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.