Умер «Геббельс Северной Кореи»

В возрасте 94 лет умер главный пропагандист КНДР Ким Ки Нам, которого называли «северокорейским Геббельсом». Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Би-би-си.

По информации журналистов, Ким Ки Нам болел последние два года. Он умер после того, как у него отказали сразу несколько органов. Где именно он скончался, не сообщается. В среду утром его похоронили, на церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В 1966 году Ким Ки Нам стал заместителем директора департамента пропаганды и агитации Пхеньяна, а затем возглавил его. Этот департамент контролировал всю информацию, распространяемую внутри страны и за ее пределами. При Ким Ки Наме в Северной Корее запретили музыку и фильмы из Южной Кореи и из стран Запада.

Би-би-си отмечает, что Ким Ки Нам сыграл большую роль в установлении в КНДР культа личности Ким Ир Сена. Затем он поддержал преемственность лидерства Ким Чен Ира, а в 2011 году — Ким Чен Ына.

Ким Ки Нам ушел в отставку в конце 2010-х, передав свою должность сестре Ким Чен Ына Ким Е Чен. Тем не менее, он продолжил появляться на публичных мероприятиях. Би-би-си называет это признаком того, что он остался в хороших отношениях с режимом. Южнокорейское информационное агентство Yonhap сравнило Ким Ки Нама с министром пропаганды Третьего Рейха Йозефом Геббельсом.

Старший научный сотрудник американского аналитического центра 38 North Programme Рэйчел Ли сказала Би-би-си, что Ким Чен Ын в течение долгого времени «удерживал Ким Ки Нама на ключевых пропагандистских позициях, показывая, что он, как и его отец, доверял ему и полагался на него».

Профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли назвал смерть Ким Ки Нама «концом эпохи» северокорейской пропаганды.

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