Европа впала в зависимость от российских удобрений

В Европе растет зависимость от российских удобрений по аналогии с газом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на одного из крупнейших в мире производителей удобрений для сельскохозяйственных культур.

Так, согласно данным Евростата, в июне 2023 года страны Евросоюза импортировали из России в два раза больше удобрений по сравнению с предыдущим годом. Импорт российских удобрений находится на рекордном уровне и составляет примерно треть от общего импорта ЕС.

«Удобрения — это новый газ», — сказал исполнительный директор Yara International Свейн Торе Хользетер, подчеркнув, что у российских производителей удобрений меньше ограничений и они получают выгоду от более низких затрат на электроэнергию.

Цены на удобрения резко выросли после полномасштабного российского вторжения в Украину, так как санкции ограничили доступ к газу — основному источнику для производства азотных удобрений, пишет FT. От этого пострадали европейские фермеры, а африканские и вовсе перестали использовать удобрения, что отразилось на урожайности.

«Когда цены на удобрения действительно выросли, мы увидели, что платежеспособность Европы выше, чем у стран глобального юга. Так что, если это использовать [в качестве рычага], опять же, самую высокую цену заплатят самые бедные», — отметил Хользетер.

С тех пор, как пишет FT, цены на удобрения упали из-за снижения стоимости природного газа. Однако европейская промышленность удобрений все еще испытывает трудности, так как российский импорт занимает большую долю рынка.

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