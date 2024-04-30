Европа впала в зависимость от российских удобрений

В Европе растет зависимость от российских удобрений по аналогии с газом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на одного из крупнейших в мире производителей удобрений для сельскохозяйственных культур.
Так, согласно данным Евростата, в июне 2023 года страны Евросоюза импортировали из России в два раза больше удобрений по сравнению с предыдущим годом. Импорт российских удобрений находится на рекордном уровне и составляет примерно треть от общего импорта ЕС.
«Удобрения — это новый газ», — сказал исполнительный директор Yara International Свейн Торе Хользетер, подчеркнув, что у российских производителей удобрений меньше ограничений и они получают выгоду от более низких затрат на электроэнергию.
Цены на удобрения резко выросли после полномасштабного российского вторжения в Украину, так как санкции ограничили доступ к газу — основному источнику для производства азотных удобрений, пишет FT. От этого пострадали европейские фермеры, а африканские и вовсе перестали использовать удобрения, что отразилось на урожайности.
«Когда цены на удобрения действительно выросли, мы увидели, что платежеспособность Европы выше, чем у стран глобального юга. Так что, если это использовать [в качестве рычага], опять же, самую высокую цену заплатят самые бедные», — отметил Хользетер.
С тех пор, как пишет FT, цены на удобрения упали из-за снижения стоимости природного газа. Однако европейская промышленность удобрений все еще испытывает трудности, так как российский импорт занимает большую долю рынка.
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