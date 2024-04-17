Ученые случайно обнаружили способных жить под водой шмелей

Канадские ученые в результате неудачного эксперимента обнаружили, что королевы обыкновенного восточного шмеля могут выдерживать погружение в воду на срок до недели, когда находятся в спячке. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет информационное агентство Sky News, исследования начались после того, как доктор Сабрина Рондо из Университета Гвельфа допустила ошибку во время предыдущего эксперимента. В ходе него ученые погрузили 300 королев шмелей в спячку и поместили их в холодильник. Вскоре они обнаружили, что контейнеры с насекомыми заполнены конденсатом. Рондо была уверена, что шмели погибли, но после удаления воды оказалось, что это не так.

В ходе дальнейшего исследования ученые взяли 143 королевы шмелей и поместили каждую в отдельную пластиковую пробирку с верхним слоем почвы. Затем пробирки закрыли перфорированными крышками и отправили в холодильник на неделю.

Исследователи оставили 17 пробирок в качестве контрольных и добавили холодную воду к оставшимся. В половине пробирок шмелей погружали под воду при помощи поршня. Остальные шмели плавали на поверхности воды.

Эксперимент показал, что в 81% случаев шмели остались живы спустя неделю нахождения под водой. Результаты опыта исследователи опубликовали в журнале Biology Letters. В статье они отметили, что результаты эксперимента оказались необычными, учитывая, что большинство насекомых, зимующих во взрослом возрасте, не могут справиться с погружением в воду.

Команда ученых заявила, что следующим этапом эксперимента является изучение других видов шмелей относительно их способности перенести погружение в воду. Также исследователи хотят изучить механизмы, лежащие в основе устойчивости шмелей к воде. Среди возможных факторов ученые назвали низкую потребность в кислороде во время спячки.

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