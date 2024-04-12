Проверка властей и связь с «близким к России» миллиардером под санкциями обвалили акции одного из крупнейших инвестбанков США

Американские регуляторы, включая Минфин и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), подключились к проверке финансового конгломерата Morgan Stanley. Ее основная цель — выяснить, какие меры принимал банк для противодействия отмыванию денег и насколько тщательно проверял своих состоятельных клиентов, пишет The Wall Street Journal.

Список нынешних и бывших сомнительных клиентов SEC направила Morgan Stanley в прошлом году. В него, в частности, попал некий миллиардер, который связан с Россией и находится под санкциями Великобритании. Какие-либо подробности о нем неизвестны.

Кроме того, SEC заинтересовалась, почему финансовые консультанты Morgan Stanley вели дела с несколькими состоятельными клиентами, которым банк закрыл доступ к своей торговой платформе E*Trade из-за «тревожных сигналов». Среди сомнительных клиентов, например, оказалась живущая на Карибах женщина, на счету которой было нетипично много денег для человека с ее профессией.

После появления в прессе сообщений о начале проверки в подразделении по управлению активами состоятельных клиентов банка акции Morgan Stanley 11 апреля упали более чем на 5%, что стало самым большим падением ценных бумаг компании с середины октября, пишет Bloomberg. Осенью прошлого года аналогичную проверку отдела банка начал Федрезерв.

Подразделение по управлению активами VIP-клиентов предоставляет им брокерские и депозитарные услуги, инвестиционные консультации, а также услуги финансового планирования. Как пишет WSJ, сейчас это подразделение генерирует около половины общего дохода Morgan Stanley.

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