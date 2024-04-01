Срок пребывания иностранцев в России без визы могут сократить вдвое 

МВД предлагает вдвое сократить срок пребывания иностранцев в России без визы. Соответствующий законопроект министерство внесло на рассмотрение правительства. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Согласно документу, срок безвизового пребывания иностранцев в России предлагают сократить до 90 дней в году. Сейчас он составляет 90 дней в течение полугода.

Законопроект предлагает ввести цифровой профиль иностранца, специальный режим контроля для отдельных категорий иностранных граждан, которые находятся в стране незаконно, а также усилить контроль в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу.

«Работодатели и заказчики работ или услуг при условии включения их в соответствующий реестр будут вправе привлекать иностранных работников, входящих в реестр иностранных граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации», — говорится в документе.

МВД также предлагает ввести единый документ для иностранцев, который заменит все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране. А принять решение о высылке иностранцев из страны, согласно законопроекту, сможет не только суд, но и «уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения».

Кроме того, МВД предлагает обязать полицейских осуществлять административный надзор за иностранцами.

В выходные стало известно, что по итогам рейда в Петербурге из России выдворят более 450 мигрантов. В отношении большинства из них судьи приняли решения о принудительном выдворении.

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