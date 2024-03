Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок планирует свадьбу с бывшей тещей российского миллиардера Романа Абрамовича Еленой Жуковой. Это станет его пятым браком. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на источники в окружении Мердока.

По их словам, 92-летний Мердок уже заключил помолвку с 67-летней Жуковой. Свадьба запланирована на июнь. Она пройдет в поместье магната в Калифорнии.

Елена Жукова — бывшая жена российского миллиардера Александра Жукова и мать модели Дарьи Жуковой, которая с 2008 до 2017 год состояла в браке с Романом Абрамовичем.

Как пишет NYT, летом 2022 года Мердок развелся со своей четвертой женой — моделью и бывшей женой фронтмена британской группы Rolling Stones Мика Джаггера Джерри Холл. Весной 2023 года медиамагнат заключил помолвку с Энн Лесли Смит, однако буквально спустя две недели пара объявила о разрыве отношений.

С Жуковой Мердок познакомился на вечеринке у своей третьей жены Венди Денг летом 2023 года. В августе об их отношениях написал британский таблоид Daily Mail.

В прошлом году Мердок ушел с поста председателя правления созданной им транснациональной медиакорпорации News Corp и американского телеканала Fox, передав управление своим детям.

Строительство собственной медиаимперии Мердок начал в 1950-х в Австралии. В 1969 году он купил два крупных британских таблоида — News of the World и Sun, позже с составе корпорации Мердока оказались и американские издания — New York Post и Wall Street Journal.

Руперт Мердок занимает 280-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в девять миллиардов долларов.

