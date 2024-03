Солист U2 посвятил песню Юлии Навальной

На концерте в Лас-Вегасе 2 марта солист ирландской группы U2 Боно попросил зрителей записать песню «Don’t Dream It’s Over» («Не думай, что это конец») для Юлии Навальной. Об этом написал российский журналист и музыкальный критик Михаил Козырев.

«Давайте споем в честь Юлии, вдовы Алексея Навального. Она продолжит борьбу против Владимира Путина за свободную Россию, а это то, что мы хотим для россиян», — сказал Боно.

После этого группа исполнила песню «Don’t Dream It’s Over» коллектива Crowded House. Он объяснил, что это новая версия песни, которую ему предложил исполнить один из основателей Crowded House Нил Финн. Боно добавил, что она посвящена свободе и правде.

В песне есть такие строчки:

When the world comes in

They come, they come

To build a wall between us

We know they won't win

(Когда мир придет, они придут, чтобы построить стену между нами, но мы знаем, что им не победить).

Когда U2 закончили исполнять песню, Боно прокричал со сцены имя Юлии Навальной.

Концерт завершил серию из 40 выступлений U2 в зале «Сфера» в Лас-Вегасе.

18 февраля на другом концерте группы в Лас-Вегасе Боно рассказал со сцены о смерти Алексея Навального и призвал всех зрителей скандировать его имя.

«Путин никогда не произнесет его имени. Поэтому я подумал, что сегодня свободные люди здесь, люди, которые верят в свободу… Мы должны произнести его имя», — сказал Боно.

В тот же день российский рок-музыкант и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук на своем концерте спел в память об Алексее Навальном песню «Свобода».

