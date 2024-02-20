В Лондоне под залог выпустили экс‑главу аннексированного Севастополя. На суде выяснилось, что у него есть гражданство Великобритании

Королевский суд района Сазерк в Лондоне отпустил под залог экс‑главу аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В ходе слушаний стало известно, что у Овсянникова есть не только российское, но и британское гражданство. Издание пишет, что по условиям залога оба паспорта Овсянникова останутся у полицейских. Кроме того, он обязан соблюдать комендантский час с 21:00 до 05:00 и каждый день отмечаться в полиции.

Овсянникова арестовали в Лондоне 22 января. Его обвиняют в нарушении санкционного режима, а также отмывании денег. В частности, газета The Times ранее сообщала, что правоохранителей заинтересовал счет Овсянникова в лондонском банке Halifax Bank of Scotland, на который он внес четыре платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов, полученных, как предполагается, преступным путем.

«Медиазона» пишет, что из-за наложенных на Овсянникова санкций он не вправе полностью распоряжаться деньгами и пользоваться финансовыми услугами. Санкции на него наложили ЕС, США, Британия и другие страны. В 2022 году Овсянников через суд добился снятия с себя европейских санкций, но он остался в британском санкционном списке.

Овсянников был губернатором аннексированного Севастополя в 2016-2019 годах. После этого он занимал должность заместителя министра промышленности. Однако в 2020 году он уволился после скандала в аэропорту Ижевска. Чиновник тогда он отказался показать посадочный талон сотрудникам безопасности и ругался матом.

Читать еще У зла есть имена Список людей, ответственных за гибель Алексея Навального

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.