В Кыргызстане сначала разрешили, а затем отменили матчества 

Конституционный суд Кыргызстана отменил свое решение, согласно которому граждане страны могли брать матчество вместо отчества. Документ опубликован на сайте суда.

Отмену легализации матронимов Конституционный суд объясняет тем, что большинство населения воспринимает их «как негативное явление, посягающее на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа».

В конце июня суд разрешил совершеннолетним гражданам выбирать между отчеством и матчеством. Это решение было принято после того, как активистка Алтын Капалова обратилась в суд с требованием не давать трем своим детям отчества отца, который не участвует в их жизни. Суд встал на ее сторону и разрешил взять им матчество с 16 лет. В тексте решения тогда отмечалось, что оно не подлежит пересмотру.

Однако в начале октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки, которые разрешили пересматривать решения Конституционного суда, если они противоречат «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа» Кыргызстана.

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