В новом учебном году во время внеурочных занятий «Разговоры о важном» школьникам расскажут про «благодарность» и «героизм». Методические рекомендации, опубликованные Институтом стратегии развития образования, изучили журналисты «Бумаги».

Так, издание отмечает, что благодарность, по мнению авторов методички, должна выражаться через служение. А героями в документе называют не только матерей-героинь, но и «участников специальной военной операции».

Кроме того, авторы методического пособия также рекомендуют учителям обеспечить «становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств». В рекомендациях, составленных для преподавателей, также не забыли и о «традиционных ценностях», которые необходимо воспитывать в школьниках. Ими, как пишет «Бумага», являются:

историческая память

преемственность поколений

патриотизм

доброта

семья

культура

служба родине

С начала прошлого учебного года в российских школах каждый понедельник первым уроком проходят занятия «Разговоры о важном». На сайте проекта утверждается, что во время этих уроков детям рассказывают о ключевых аспектах жизни человека в современной России.

Например, в феврале 2023 года актер Иван Охлобыстин рассказал школьникам о традиционных семейных ценностях и гендерных ролях, а также сравнил женщину с грибницей. По его мнению, внутренняя сила женщин заключается в способности к материнству.

Во время другого урока школьникам от первого до 11-го классов показали видеообращение главы российского МИДа Сергея Лаврова, в котором он рассказал о подростках, которые посещают линию фронта и устраивают концерты для российских военнослужащих. На этих занятиях детям также рассказывали о «борьбе с нацизмом в Украине», «референдумах» и «киевском режиме».

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