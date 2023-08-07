«Вроде бы то, но не то». Песков заявил, что NYT «переврали» его слова о сути российских выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил американское издание The New York Times в том, что оно «переврало» его слова о сути российских выборов. Об этом он заявил в интервью РБК.

Накануне в NYT вышел материал, в котором была в том числе следующая цитата из Пескова: «Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».

Комментируя эти слова Песков заявил, что лишь выражал собственное мнение. «Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — сказал он.

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