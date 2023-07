В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба

Суд в Иране приговорил к двум годам тюрьмы 61-летнюю актрису Афсане Байеган за появление на публичном мероприятии без хиджаба: вместо него на ней была шляпка.

Суд назначил наказание с пятилетней отсрочкой, сообщает агентство Fars со ссылкой на адвоката актрисы. В течение двух лет ей запрещено пользоваться интернетом как лично, так через других людей, а также покидать страну. Помимо этого актриса обязана еженедельно посещать психолога, чтобы бороться с «антисемейным поведением».

В прошлом году Афсане Байеган выражала поддержку митингующим, которые вышли на улицы Ирана из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной до этого за «неправильное» ношение хиджаба. После ее смерти в Иране вспыхнули массовые протесты, женщины начали демонстративно снимать платки, сжигать хиджабы и отрезать волосы.

Ношение хиджаба стало обязательным для всех иранских женщин после исламской революции 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты. За отсутствие религиозного платка или за его неправильное ношение грозят штрафы или арест. За соблюдением исламских норм в стране следит полиция нравов, а в общественных местах установили камеры, чтобы выявлять нарушителей.



Из-за протестов в 2022 год власти Ирана казнили 582 человека, говорится в докладе Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.