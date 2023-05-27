Сегодня вечером состоится церемония закрытия 76-го Каннского кинофестиваля. Награды готовится раздать жюри под руководством двукратного (и прошлогоднего) обладателя «Золотой пальмовой ветви» Рубена Эстлунда. На бумаге конкурс этого года казался одним из сильнейших за долгое время: новые фильмы классиков Вима Вендерса и Марко Беллоккьо; картины обладателей «Золотых пальм» Кена Лоуча и Хирокадзу Корээды; первые после большого перерыва ленты Джонатана Глейзера и Аки Каурисмяки; работы одного из пионеров нового квир-кино Тодда Хейнса и лидера нового итальянского кино Аличе Рорвахер; наконец, Уэс Андерсон с традиционной дюжиной голливудских звезд первой величины в кадре. Вне конкурса все ждали новых Мартина Скорсезе и «Индиану Джонса». Кинокритик Зинаида Пронченко, впрочем, «бумажных» восторгов не разделяет и считает, что, кто бы ни победил в Каннах-2023, это точно будет не лучший фильм смотра.
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Будем честны, Каннский фестиваль 2023 года оказался довольно слабым. За две недели нам показали лишь три фильма, заслуживающих неподдельного восторга. Может, просто год такой — неурожайный, а может, все, включая режиссеров, устали от реальности и, не чувствуя в себе сил побороть ее своим искусством, предпочли говорить на выученные или совсем второстепенные темы.
Уже по церемонии открытия стало понятно — в 2023 году Канны возвращаются к феминистской оптике и деколониальной риторике, об идущей в Европе войне если где-то и упомянут, то вскользь, прячась за еле тлеющие метафоры. Что-то про войну брякнул со сцены Майкл Дуглас — ему вручали почетную ветку за заслуги, — потом запутался, читая с телесуфлера факты собственной биографии. Стихотворение Леси Украинки, очень волнуясь, продекламировала Катрин Денев, будто позволила себе faux pas вне регламента.
В целом гласность и транспарентность царили лишь на красной дорожке, куда разве что Мартин Скорсезе не пришел в «голом» наряде. О голых фактах — тишина. Даже короткометражка Годара, поспешно объявленная его завещанием осиротевшим потомкам, прозвучала в той же брезгливой тональности. «Я не хочу сейчас говорить по-русски», — бормочет ЖЛГ — и это не отмена России, а характерный взмах рукой: разбирайтесь сами, мне пора на тот свет при помощи эвтаназии.
Разбираться пока не получается, и всякий русский, добравшийся до Круазетт, чувствовал себя на этом празднике цивилизованных и благополучных если не чужим, то скорее незваным. Уже не гонят, но и не спешат принимать. С другой стороны, Канны как один из символов условного Запада для отечественной прессы, да и попросту для соотечественников, на долгие годы стали чем-то вроде знаменитого бистро, расположенного на углу от кладбища Монпарнас и называвшегося когда-то «Лучше здесь, чем напротив».
Несмотря на то что до закрытия еще сутки и я не видела, например, картину Кена Лоуча с прямолинейным названием «Старый дуб» — это история паба, в котором, как обычно у патриарха рассерженного кино, пролетариат будет, попивая стаут, жаловаться на бессовестную эксплуатацию, — воображу себя Рубеном Эстлундом и раздам внаглую награды.
Сразу оговорюсь: главная драма Канн-2023 заключается в том, что лучший фильм и этого фестиваля, и, возможно, последних его выпусков лет десяти, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, ни с кем не соревнуется, а плывет в открытом море, словно гигантский лайнер, перекрывая оставшимся на берегу всяческий обзор. Скорсезе экранизировал одноименный нон-фикшн 2017 года американского журналиста Дэвида Грэнна, однако по-своему расставил смысловые акценты в этой саге о белом человеке, превращенном жаждой наживы в человеческое отродье. Грэнн писал о рождении ФБР, Скорсезе снимает о падении нации, учинившей геноцид индейского населения в Оклахоме в начале ХХ века. ДиКаприо тут бесстрашно вызывает на дуэль Де Ниро, мастерски воплощая на экране абсолютное ничтожество Эрнеста Буркхарта — ласкового теленка, выпивающего все соки у своей жены, богатой наследницы из племени осейдж. И выжимающего из большой американской истории всю кровь, на которой она и построена. Именно потому, что картина Скорсезе победила бы в любой номинации, организаторы фестиваля, наверное, и приняли решение отстранить деда от победы.
В отсутствие «Убийц цветочной луны» среди претендентов я бы поступила вот так.
Приза за лучший сценарий совершенно точно должна быть удостоена лента Жюстин Трие «Траектория падения» (кстати, куплена в Россию), снятая с оглядкой на великую классику — «Анатомию убийства» Отто Премингера. Используя глубоко чуждый Франции жанр процедурала (процедурная драма — сериальный, как правило, жанр о какой-либо профессиональной сфере. — Прим. «Холода») — ведь это единоличная вотчина Голливуда, — Трие рассуждает на сугубо философские темы, главную из которых можно сформулировать так: где заканчиваются факты и начинается их интерпретация? По сути, это разговор об анатомии искусства. «Я всегда отталкиваюсь от реальности, а затем уничтожаю ее вымыслом», — заявляет главная героиня, популярная писательница, подозреваемая в убийстве мужа. «Траектория падения» — своеобразный ответ «Двойной жизни» Оливье Ассайаса, тоже сомневавшегося в целительной силе искусства.
С призом жюри (считается третьей по значимости наградой фестиваля после «Золотой ветви» и Гран-при. — Прим. «Холода») сложнее всего — но в этой категории я бы, наверное, премировала Марко Беллоккьо и его ленту «Похищенный» об антисемитизме в Италии конца XIX века и о природе веры. Что она значит для каждого — набор символов и обветшавших доктрин или принцип, следование которому не только позволяет выжить, но и сохранить себя? «Похищенный», несмотря на обманчивую академическую форму, полон яростного антиклерикализма. В противоборстве католицизма и иудаизма Беллоккьо долго взвешивает ненависть сторон, чтобы затем вынести приговор — истинная вера пестует души, не пытаясь над ними властвовать.
Лучшая мужская роль — однозначно Джуд Лоу, сыгравший с огромным удовольствием Генриха VIII в весьма посредственной исторической драме «Подстрекательница», снятой с феминистских позиций, но при этом самым карикатурным образом осовременивающей страдающее Средневековье.
Лучшая женская роль, скорее всего, должна достаться Сандре Хюллер, изобразившей жену коменданта Аушвица в «Зоне интересов» Джонатана Глейзера, слишком манерном, да чего уж там, попросту возмутительном фильме о Холокосте, в котором от банальности зла остались одни банальности. «Зона интересов» — экранизация романа почившего в разгар фестиваля Мартина Эмиса, очередная проба пера взявшегося описать вселенную зла с «интересного» ракурса. Глейзер оставляет за кадром все ужасы Шоа, погружая зрителя в уютную рутину убийц и тюремщиков. Очевидно, что он внимательно ознакомился с творчеством Александра Сокурова и Сергея Лозницы, но, кажется, забыл пересмотреть Клода Ланцмана. Пресловутая банальность зла потому и банальна, что злом себя не осознает, по этой причине она может быть и говорлива, и весела, а у Глейзера семейство Рудольфа Хесса с первых кадров проклято и тяготится последующими двумя часами, заполненными лишь набившей оскомину бутафорией.
Приз за режиссуру отдаю Аки Каурисмяки и его переводу Жака Превера на финский. «Опавшие листья» — единственный фильм конкурса, в котором война в Украине является неотъемлемой частью несчастья, обрушившегося на головы европейцев. Чеховские и чаплиновские мотивы, озаренные тусклыми огнями небольшого города Хельсинки, на этот раз у Каурисмяки звучат особенно пронзительно. Все мы — опавшие листья, сметет ли день грядущий нас с поверхности земли — вопрос, оставленный Каурисмяки без ответа.
Гран-при заслужила картина Вима Вендерса «Прекрасные дни», хотя лично у меня она вызвала смешанные чувства. Лирическая зарисовка о буднях токийского чистильщика туалетов, демонстрирующего западному человеку, раздираемому глупыми амбициями и занятому еще более глупой суетой, пример смирения, снята виртуозно. В геометрии отхожего места — публичные туалеты в Токио выглядят как чудо дизайна — Вендерс ухитрился увидеть метафору душевной чистоты, высшую, так сказать, гармонию. Однако подкачал звуковой ряд: ежедневное путешествие главного героя из дома на работу сопровождено композициями вроде «House of the Rising Sun» (серьезно?) и «Just a Perfect Day» (господи). Становится очевидно, что Вендерс в протагонисте видит себя, стареющего хиппи, перепутавшего этнографию с философией и, главное, пышущего самолюбованием.
Что касается главной награды, то тут лично у меня нет никаких сомнений. С 12 лет живущий во Франции вьетнамский режиссер Чан Ань Хунг без малейшей тени смущения решил воспеть любовь к миру и благодарность за дары его — самые что ни на есть материальные — в монументальной картине «Рагу Додена Буффана» о том, как важно быть гурманом и за столом, и в постели. Вернувшийся практически с того света Бенуа Мажимель играет вымышленного гениального кулинара бель эпок Додена Буффана, окопавшегося в замке на Луаре и коротающего свои дни за кулинарными трудами: обсуждением обеденного меню, приготовлением оного, смакованием результата. «Рагу Додена Буффана» ироничным образом рифмуется с другой конкурсной картиной — «Клубом Зеро» Джессики Хауснер, попытавшейся изучить пищевые неврозы нового поколения и заставившей своих героев поглощать собственную рвоту. Рубен Эстлунд, победивший в прошлом году с «Треугольником печали», картиной, в которой всех тошнило от всех, как мне кажется, должен в 2023-м сделать жизнеутверждающий и, разумеется, остроумный выбор. Обезвоженный после тотального экзистенциального отравления организм отчаянно нуждается в витаминах — устрицы богаты йодом, черная икра — белком, бургундское вино — истиной. В это тревожное время стоит позаботиться если не о душе, то о теле.