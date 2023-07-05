О возможности внедрения в российскую медицину конверсионной терапии для ЛГБТ-людей заговорили летом 2023 года. Глава Министерства здравоохранения на заседании Госдумы заявил о планах по созданию некоего института психиатрии для изучения поведения ЛГБТ-людей. Некоторые ЛГБТ-активисты уверены: новая организация станет центром изучения перспектив конверсионной терапии и «излечения» людей от негетеросексуальной ориентации. «Холод» разбирается, что из себя представляет такая практика, можно ли назвать ее эффективной и почему так мало стран признали ее незаконной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Что такое конверсионная терапия?

Это ряд практик, цель которых — «скорректировать» сексуальное поведение и гендерную идентичность человека в сторону социально одобряемых и «традиционных». Юрист ЛГБТ-фонда «Сфера» Тимофей Васькин, ссылаясь на данные ООН, говорит, что сегодня существуют как минимум три вида конверсионной терапии: психологические, медицинские и религиозные практики. «Если мы говорим о России, то методы зависят от степени креативности тех, кто их применяет. Здесь есть и пытки (электрошок, лишение еды, ограничение свободы, унижения, “корректирующие” изнасилования), и принудительное лечение психотропными препаратами, гормонами, стероидами, а также гипнозом или молитвами», — рассказывает Васькин. По его словам, в реальности «методов» может быть еще больше: поскольку гомосексуальность перестала считаться болезнью, соответственно, нет и доказанного способа излечения от нее, что позволяет придумывать свои способы «борьбы» с ней.

О том, насколько жестокой может быть конверсионная терапия, говорят и те, кто сам прошел через нее. В 2021 году «Новая газета» опубликовала истории нескольких ЛГБТ-людей с Северного Кавказа: их сексуальную идентичность пытались вылечить «изгнанием джиннов». Одним из героев материала был житель Москвы: психиатр из государственной клиники выписал неизвестные ему препараты и заставлял принимать их. О похожем опыте пострадавших писали и «Такие дела»: герои материала рассказывали, как «врачами» в их случаях выступали колдуны и старцы.

С 2020 года ООН призывает приравнять конверсионную терапию к пыткам. Пострадавшие от медикаментозной конверсионной терапии собеседники «Новой газеты» рассказывали о скачках веса, расстройствах памяти, мышления, личности и вкусовых галлюцинациях. О том, что конверсионная терапия опасна даже без приема препаратов, говорят и специалисты ООН: унижение и расчеловечивание приводят к тому, что человек начинает испытывать отвращение к самому себе и перестает воспринимать себя как личность из-за стыда и чувства вины за то, какой он есть.

Такая терапия неэффективна?

Исследователи Корнеллcкого университета изучили более 40 научных работ, посвященных конверсионной терапии, и пришли к выводу, что она не только неэффективна, но и вредна, так как может привести к депрессии и суицидальным мыслям. Схожего мнения придерживаются и специалисты Американской психологической ассоциации: в исследовании 2009 года они отмечали, что «попытки изменить сексуальную ориентацию нельзя назвать успешными», а сама «терапия» нередко наносит вред пациентам.

Как утверждают эксперты ООН, конверсионные практики «приводят к психологическим и физическим страданиям». Эту же точку зрения разделяют и во Всемирной психиатрической ассоциации, которая в 2016 году заявила, что «не существует научных доказательств того, что врожденную сексуальную ориентацию можно изменить».

В России конверсионная терапия никогда не была запрещена. А что с остальными странами?

«Конверсионная терапия в СССР — это тюрьмы для мужчин и психиатрические лечебницы для женщин. Впрочем, мужчины тоже попадали в психбольницы. Там применяли классические методы “терапии”: пытки и препараты, — рассказывает Тимофей Васькин. — Если это не помогало, гомосексуальным людям могли назначить операцию по коррекции пола». После распада Советского Союза и декриминализации гомосексуальности в 1993 году конверсионная терапия хотя и перестала быть формой наказания за преступление, но не оказалась вне закона и продолжила существовать как «услуга» — в частных клиниках или религиозных организациях.

Аналогичная ситуация сложилась не только в России: руководительница ЛГБТ-фонда «Сфера» Диля Гафурова говорит, что в мире есть как минимум 40 стран, в которых конверсионная терапия все еще легальна. Организация Outright International в 2019 году в свою очередь говорила, что таких государств может быть больше 150. «С исследовательской точки зрения неудивительно, что цифры так разнятся: в ряде стран вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности высоко табуированы, и, соответственно, конверсионную терапию тоже не обсуждают публично. Об этом получается узнать через интервью с ЛГБТ-людьми, и совершенно не обязательно, что они будут готовы делиться столь травмирующим опытом», — поясняет Гафурова. Сложность, по ее словам, и в том, что конверсионная терапия может маскироваться под религиозные группы или группы поддержки и взаимопомощи и тогда о ней куда сложнее узнать и еще труднее с законодательной точки зрения пытаться это регулировать.

В 2023 году конверсионная терапия официально криминализована в Бразилии, во Франции, на Кипре, в Эквадоре, Исландии, на Мальте, в Германии, Канаде и Новой Зеландии. Попытки ее запретить предпринимаются в Албании и Великобритании, а также в США.

При этом в мире существуют страны, в которых конверсионные практики поощряются или даже спонсируются государством. «В Китае были идентифицированы случаи как государственных, так и частных клиник, работающих по лицензии и под наблюдением Государственного комитета по делам здравоохранения, — приводит примеры Гафурова. — В Малайзии есть конверсионная программа Mukhayyam, финансируемая Департаментом исламского развития. Ее “успехи” регулярно освещаются на государственных платформах, и она, как говорят представители программы, направлена на соблюдение религиозных прав ЛГБТ+ сообщества». В реальности, как отмечает Гафурова, эта программа скорее вредит людям, так как обещает «научить мусульманским ценностям» и «изменить» себя.

Почему ее не запрещают?

Несмотря на научный консенсус, конверсионная терапия все еще легальна даже в «прогрессивных» странах Запада, во многих штатах США, Великобритании и не только.

«В том или ином виде конверсионную терапию запрещают под давлением общественных движений, а также позиции международных органов. Но в демократических странах слышны голоса не только защитников ЛГБТ-сообщества, но и их противников. В первую очередь консерваторов, религиозных групп и представителей определенных политических течений. Им удается перевесить или как минимум уравнять силы», — объясняет юрист «Сферы» Тимофей Васькин.

В мусульманских странах, а также в авторитарных государствах, где защищают «традиционные семейные ценности», о запрете конверсионной терапии говорят редко: власть заинтересована в таких процедурах, так как они отвечают интересам политиков и части населения.

Также, по словам Васькина, борьба с конверсионной терапией может подразумевать запрет физического насилия, лишения свободы, принудительного лечения несуществующей болезни и пыток. Однако не все «центры помощи» прибегают к таким методам: иногда «лечение» может выглядеть как привычные сеансы психотерапии или религиозные практики, которые, на первый взгляд, безопасны. Тем не менее они все равно наносят вред ментальному здоровью, так как построены на унижении и попытках убедить человека в его «неправильности», которую нужно корректировать. Доказать, что такая «помощь» насильственна, не всегда могут даже сами «пациенты», и, следовательно, запретить ее бывает непросто.