В социальных сетях обсуждают блокаторы пубертата и стоит ли давать их детям, которые сталкиваются с гендерной дисфорией (несоответствие идентичности и пола, приписанного при рождении). «Холод» разобрался, что это за лекарства, зачем еще их принимают и что известно про их безопасность.

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Что это такое и зачем их назначают?

Блокаторы пубертата — это лекарственные препараты, которые на время могут приостанавливать половое развитие подростков. Они относятся к аналогам ГнРГ (гонадотропин-рилизинг-гормон), и под их воздействием яички или яичники прекращают вырабатывать половые гормоны.

Во время пубертатного периода в мозге человека, а именно в гипоталамусе, вырабатывается особый гормон ГнРГ. Он стимулирует другой отдел мозга, гипофиз, вырабатывать гонадотропные гормоны. Под их воздействием яички или яичники детей начинают вырабатывать половые гормоны, эстроген или тестостерон. Именно благодаря ним у подростков начинают появляться вторичные половые признаки. К примеру, из-за влияния эстрогена начинает расти грудь и появляется менструация. А из-за тестостерона появляются волосы на лице, грубеет голос и растет кадык.

В норме пубертатный период не должен начинаться раньше восьми лет у девочек и девяти у мальчиков. Если это случается раньше, врачи, в том числе и российские, могут назначать детям блокаторы пубертата.

Лечение нужно в первую очередь для того, чтобы физическое развитие детей не опережало психическое и не создавало из-за этого дискомфорт. Также преждевременный пубертат может влиять на низкий рост в будущем и приносить большие неудобства девочкам из-за раннего начала менструации. Еще в 1993 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило блокаторы пубертата и признало их безопасными для лечения детей с преждевременным половым созреванием.

Блокаторы могут назначать как на несколько месяцев, так и на несколько лет, в зависимости от особенностей организма. Они выпускаются в двух видах:

Импланты. Их вводят под кожу плеча. Обычно имплант действует в течение года, после чего его необходимо заменять.

Инъекции. Укол нужно делать ежемесячно, раз в несколько месяцев или раз в полгода, в зависимости от назначенного препарата.

А это точно обратимо и безопасно?

Да, это обратимо. Как только дети с преждевременным пубертатом заканчивают курс лечения, их половое развитие возобновляется. Многие врачи заявляют, что при краткосрочном приеме такие препараты полностью безопасны.

Из основных краткосрочных побочных эффектов выделяют:

Слезливость и раздражительность;

Тревожность;

Боль в месте введения инъекции;

Акне;

Сыпь;

Головные боли;

Увеличение веса.

Существуют опасения, что один из самых популярных блокаторов, препарат «Люпрон», в долгосрочной перспективе может оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Чаще всего люди, принимавшие «Люпрон» в детстве, жалуются на хроническую боль в суставах или мышцах, истончение костей и их переломы, депрессию. В пубертатный период половые гормоны влияют на увеличение минеральной плотности костей, а во время приема блокаторов этого не происходит. Врачи, чтобы скорректировать это, рекомендуют принимать витамин D и кальций. Некоторые исследования, которые проводились в основном среди девочек, показывают, что плотность костной ткани возвращается к норме после окончания терапии.

В сентябре 2022 года было опубликовано исследование, в результате которого FDA заявило, что нет доказательств повышенного риска переломов у пациентов с преждевременным половым созреванием, принимающих «Люпрон» и его аналоги.

А при чем тут трансгендерные подростки?

Гендерная дисфория — это состояние дистресса, когда гендерная идентичность не совпадает с полом, приписанным человеку при рождении.

Впервые блокаторы пубертата для терапии дисфории начали использовать в Нидерландах в 1990-х годах. Со временем эта практика распространилась во многих странах Евросоюза, США, Канаде, Австралии и других.

В последние годы по всему миру становится все больше подростков, ощущающих гендерную дисфорию. Так, в США за последние пять лет количество трансгендерных подростков увеличилось вдвое. Исследователи говорят, что в стране проживает около 300 тысяч транс-подростков в возрасте 13–17 лет. Они связывают такое увеличение с тем, что выросла осведомленность населения о трансгендерных людях, поэтому все больше молодых людей не боятся заявлять о себе как о транс-персонах.

Вместе с этим растет и количество споров вокруг гендерно-аффирмативной терапии, направленной на детей (блокаторы пубертата, гормонотерапия и другие процедуры, которые помогают человеку менять тело в соответствии с его гендерной идентичностью).

Как заявляют врачи, применяющие гендерно-аффирмативную терапию, прием блокаторов дает подростку с дисфорией время, чтобы определить свою гендерную идентичность и решить, что делать дальше. Если подросток гендерно определяет себя как мужчину, а под влиянием эстрогена у него начинает расти грудь, это может усугублять его психическое состояние. После того как подросток окончательно определяет свою идентичность, он может либо перестать пить блокаторы и остаться в приписанном ему поле, либо начать гормонотерапию, соответствующую его гендеру.

Существуют разные протоколы терапии. Например, использовать блокаторы в Великобритании в основном можно только с 16 лет, в то время как в некоторых штатах США их могут назначать уже с восьми лет. Американские врачи считают, что начинать терапию в таком возрасте более эффективно, поскольку она помогает предупредить появление вторичных половых признаков, от которых в будущем будет сложнее избавиться, например выросшей груди или огрубевшего голоса.

Блокаторы пубертата для гендерно-аффирмативной терапии были одобрены рядом авторитетных медицинских сообществ, в том числе Международным эндокринным сообществом, Американской академией педиатрии, Всемирной профессиональной ассоциацией по здоровью трансгендерных людей. Несмотря на это, FDA до сих пор не рекомендовало использовать аналоги ГнРГ для терапии гендерной дисфории.

Кто-то критиковал такой способ?

В октябре 2022 года агентство Reuters провело свое расследование о применении блокаторов пубертата и со ссылкой на NIH (Национальные институты здравоохранения США) заявило, что до сих пор не проводилось ни одно масштабное исследование, изучающее физическое здоровье взрослых людей, которым в подростковом возрасте назначали блокаторы для терапии дисфории.

Также ряд европейских стран, таких как Великобритания, Швеция и Финляндия, выступили за ограничение блокаторов пубертата для терапии гендерной дисфории, потому что считают, что риски не оправдывают возможную пользу. Политики от Республиканской партии в США сравнивают такую терапию с «жестоким обращением с детьми». В некоторых штатах принимают законы, блокирующие доступ к гендерно-аффирмативной терапии.

В своих рекомендациях Ассоциация по здоровью транс-людей говорит о том, что «ни подавление полового созревания, ни допущение полового созревания — ни то ни другое не обходится без последствий». Потому что с одной стороны, говорят в ассоциации, если допустить развитие вторичных половых признаков, трансгендерные персоны будут расти в условиях сильной гендерной дисфории и в будущем им будет сложнее перейти в желаемый гендер. А с другой — существуют опасения по поводу негативных побочных эффектов от использования блокаторов. «Хотя первые результаты такой терапии (по оценке подростков, наблюдаемых в течение 10 лет) — многообещающие», — заключают эксперты ассоциации.

Какие есть плюсы и минусы у такой терапии гендерной дисфории?

Снижение суицидальных наклонностей

Трансгендерные подростки более склонны к самоповреждению, депрессии и суицидальному поведению, чем их сверстники без гендерной дисфории. К примеру, согласно докладу американского Национального центра трансгендерного равенства, около 82% трансгендерных и небинарных людей в США задумываются о суициде, в то время как 40% сообщили, что пытались покончить с собой. Из них около 73% впервые попытались совершить суицид до того, как им исполнилось 17 лет. Количество попыток самоубийства у трансгендерных и небинарных людей почти в девять раз выше, чем у всего населения США в целом.

Многие врачи, транс-активисты, а также подростки, принимающие блокаторы пубертата от гендерной дисфории, говорят, что эти препараты буквально спасают жизни. Известный американский педиатр Мишель Форсье заявляла, что такая терапия может помочь родителям обеспечить безопасность своих детей. По ее словам, эти препараты безопасны и полностью обратимы, поэтому преимущества их использования перевешивают все риски.

Подтверждает слова Мишель и исследование, проведенное Американской академией педиатрии в 2020 году. Оно показало, что трансгендерные люди, которые принимали блокаторы пубертата в подростковом возрасте, испытывали значительно меньше суицидальных мыслей в течение жизни, чем те, кто хотел принимать эти лекарства, но не имел к ним доступа.

Возможное негативное влияние на развитие костей и мозга

В ноябре 2022 года издание The New York Times провело расследование по поводу влияния блокаторов на здоровье трансгендерных подростков. Издание пришло к выводу, что несмотря на то что блокаторы помогают подросткам в борьбе с дисфорией, их влияние на физическое здоровье — в том числе на формирование костей и развитие мозга — недостаточно изучено и может быть негативным.

Многие врачи, применяющие гендерно-аффирмативное лечение, основываются на исследованиях детей с ранним половым созреванием, и это может быть ошибочно. «В большинстве случаев прочность костей [у детей с ранним пубертатом] полностью восстанавливается после прекращения приема лекарств <...> Но пациенты, идентифицирующие себя как трансгендерные персоны, начинают прием препаратов позже, прерывая свой период полового созревания», — говорится в статье.

Журналисты также ссылаются на два небольших исследования, которые проводили голландские врачи. В них участвовали трансгендерные пациенты, принимавшие блокаторы пубертата с 14–15 лет, а затем примерно с 16 лет перешедшие на гормонотерапию. Оказалось, что у большинства из них прочность костей восстановилась не полностью. Учитывая это, австралийские специалисты рекомендуют проводить базовое сканирование костей перед началом приема блокаторов, а затем повторять его ежегодно, если прием препаратов продолжается.

Также в статье The New York Times высказываются опасения по поводу влияния блокаторов на развитие мозга. Нейробиологи и психологи со всего мира призывают к большему изучению этой стороны вопроса. «Если мозг ожидает получить эти гормоны в определенное время, но не получает, что происходит? Мы не знаем», — говорит Шери Беренбаум, руководитель лаборатории гендерных исследований в Университете штата Пенсильвания.

Всемирная и Американская ассоциации по здоровью транс-людей опубликовали ответ на расследование The New York Times, в котором заявили, что данная статья не является научным исследованием и подана в атмосфере «дезинформации и субъективности». К примеру, ассоциации указывают на то, что ряд приглашенных экспертов, дающих комментарии о терапии гендерной дисфории, никогда не занимались ей и не работали с трансгендерными персонами. При этом они согласны, что принимать только блокаторы (без гормональной терапии) после 14 лет может быть рискованно для здоровья.

Риск обратного перехода

Исследования показывают, что до 98% людей с гендерной дисфорией, которые принимают блокаторы, в дальнейшем продолжают трансгендерный переход. Но некоторые высказывают опасения по этому поводу, а кто-то даже совершает обратный переход.

Известны и случаи обратного трансгендерного перехода среди подростков. Одна из самых обсуждаемых историй — случай Хлои Коул, которая называет себя «бывшим трансгендерным подростком». В 13 лет она начала принимать блокаторы пубертата совместно с инъекциями тестостерона, в 15 лет ей удалили грудь, а в 17 она осознала, что совершила ошибку. В феврале 2023 года Коул подала иск в суд США на калифорнийскую клинику Kaiser. Девушка считает, что врачи навязали ей терапию и операцию до того, как ей исполнилось 18, что причинило ей «глубокие физические и эмоциональные травмы». Сейчас она выступает за полный запрет гендерно-аффирмативного лечения для людей младше 18 лет.

Агентство Reuters для своего расследования взяло интервью у родителей 39 несовершеннолетних детей, которые обратились за гендерно-аффирмативной терапией. «Родители 28 из этих детей сказали, что чувствовали давление со стороны врачей или что их торопили приступать к терапии», — рассказали журналисты.

В то же время американские врачи, практикующие гендерно-аффирмативную терапию, считают, что процент обратных переходов не так уж и велик. По разным оценкам, только от 0,3% до 2,2% трансгендерных людей сожалеют о своем переходе. Метаанализ 27 исследований из разных стран, таких как США, Канада, Италия и другие, показал, что совокупность всех обратных переходов составляет всего 1%.

А зачем блокаторы пубертата спортсменкам?

Слухи о том, что блокаторы пубертата, в частности «Люпрон», используются спортсменками в таких видах спорта, как художественная гимнастика и фигурное катание, ходят давно. Вообще, лейпрорелин, который содержится в «Люпроне», входит в список запрещенных WADA препаратов, но только у мужчин. Это связано с тем, что в первые недели приема препарат не блокирует, а, наоборот, увеличивает уровень половых гормонов в крови. Считается, что повышенный тестостерон у мужчин может давать им преимущество в спорте. Женские же половые гормоны этого дать не могут.

В 2020 году издание The Guardian опубликовало открытое письмо бывшей российской фигуристки Анастасии Куприни. В нем она рассказала о своем опыте применения блокаторов пубертата, когда в 12 лет у нее началось половое созревание. «Мое тело стало быстро меняться. Я сразу поняла, что оно может помешать мне стать одной из лучших фигуристок, которой я могла бы быть. С большей массой тела я не смогла бы выполнять некоторые сложные прыжки. Кроме того, в фигурном катании эталоном красоты считается стройное детское тело», — рассказывала она.

В этот период ей и посоветовали начать принимать блокаторы. Куприня рассказывает, что даже не сомневалась в том, чтобы попробовать, потому что знала, что «в России эти препараты широко распространены среди юных фигуристок». Но в ее случае блокатор пубертата дал обратный эффект, и она набрала 36 килограмм за полгода. «У меня уже не было шансов выступать на высшем уровне, поэтому я вообще бросила фигурное катание. Потеря всего, к чему я стремилась, погрузила меня в глубокую депрессию на большую часть подросткового периода», — делилась Куприня.

В 2021 году американский журналист Дейв Лиз в комментариях на своем ютуб-канале написал о том, что «беспокоится за здоровье фигуристок из группы Этери Тутберидзе», в том числе и потому, что многие из них, по его словам, используют «Люпрон». На это директор спортивной школы «Самбо-70», в которой тогда тренировалась группа Тутберидзе, Ренат Лайшев ответил: «Козлы полные! Злобы не хватает у них, они не понимают, почему сборная России добивается успехов. Вот и все объяснение всем этим заявлениям».

Говорят, что этими препаратами «кастрируют педофилов». Это правда? А для чего еще применяют блокаторы?

Химическая кастрация — это прием препаратов для снижения выработки половых гормонов. Западные критики применения блокаторов пубертата для терапии дисфории, а также российские провластные СМИ часто приводят аргумент, что «американские педиатры пичкают детей препаратами для кастрации педофилов».

Аналоги ГнРГ действительно относительно недавно начали использовать для проведения химической кастрации. В ряде стран Европы, например в Германии и Великобритании, химическую кастрацию в качестве лечения предлагают осужденным за сексуализированные преступления над детьми, но только на добровольной основе. Некоторые заключенные соглашаются на эту процедуру, потому что это может сократить их срок. В то же время в некоторых штатах в США химическая кастрация проводится принудительно. Например, в Калифорнии любой повторно осужденный за сексуализированное насилие над детьми в возрасте до 13 лет подлежит химической кастрации в случае условно-досрочного освобождения из тюрьмы.

В отличие от хирургической кастрации, химическая в основном полностью обратима, достаточно просто перестать пить препараты. К тому же блокаторы пубертата не единственные медикаменты, которыми проводят химическую кастрацию заключенных. Ее так же могут проводить, к примеру, антиандрогенными препаратами или блокаторами синтеза андрогенов, которые изначально были разработаны для лечения людей и чаще используются в этих целях. Так, один из антиандрогенов «Флутамид», применяющийся как дополнение к кастрации, относится к противоопухолевым средствам. Препарат доступен в России, им лечат рак простаты.

Стоит отметить, что сама по себе химическая кастрация — это не только способ наказания преступников, но и эффективный метод лечения нескольких видов рака, таких как рак простаты или рака молочной железы.

FDA также одобрило использование аналогов ГнРГ для лечения рака простаты, рака молочной железы и эндометриоза у женщин.

Некоторые эксперты говорят, что блокаторы пубертата также часто используются не по прямому назначению. Кроме лечения гендерной дисфории, которую тоже относят к непрямому назначению препарата, известны случаи, когда врачи выписывали их детям для коррекции низкого роста или использовали в подготовке к процедуре ЭКО. Эксперты предупреждают, что блокаторы пубертата «не были тщательно исследованы среди людей со своевременным половым созреванием».