Кинокомпанию «Русский репортаж» и онлайн‑кинотеатр Premier оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента детям 

Кинокомпанию «Русский репортаж» оштрафовали на полмиллиона рублей по статье о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних. Онлайн-кинотеатр Premier получил штраф в размере четырех миллионов рублей.

Савеловский районный суда Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей кинокомпанию «Русский репортаж». Поводом для составления протокола стал показ сериала «Сделано в Италии» на телеканале Kinoliving, пишет «Медиазона». Суд признал телекомпанию виновной в «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Во время заседания представитель «Русского репортажа» Павел Посошков сказал, что в компании «в целом согласны» с претензиями, но попросил суд ограничиться предупреждением. Ранее в «Русском репортаже» заявляли, что «не согласны с обвинениями в пропаганде ЛГБТ».

Кроме того, Мещанский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на четыре миллиона рублей. Судья постановил, что несовершеннолетним были доступны «сцены с демонстрацией и описанием гомосексуальных отношений между мужчинами» в фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник». Представитель компании не признал вину.

С апреля 2023 года по административной статье о запрете «ЛГБТ-пропаганды» составили 33 протокола. Так, ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на миллион рублей сервис «Триколор кино и ТВ онлайн». Кроме того, штраф в размере 200 тысяч назначили редактору сайта компании Виктории Даниловой. «ЛГБТ-пропагандой» среди несовершеннолетних в этом случае суд счел показ фильма «Английский цирюльник» с возрастным ограничением «16+».

«Там изображены два целующихся в сексуальном контексте героя одного пола (женского)», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов.

Также на миллион рублей оштрафовали компанию Peers.TV. Кроме того, за «ЛГБТ-пропаганду» среди детей протоколы составили и на другие онлайн-кинотеатры и телеканалы — «ТВ-3 Россия», «ТНТ Music», More.tv, Ivi, Start и «Кинопоиск».

Закон о штрафах за «ЛГБТ-пропаганду» Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Теперь граждан по этой статье могут оштрафовать на сумму от 50 до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц максимальный штраф — 800 тысяч, а для юрлиц — пять миллионов рублей. «ЛГБТ-пропаганда» запрещена среди лиц любого возраста, а демонстрация ЛГБТ-контента — среди детей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.