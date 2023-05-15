ВКС России за один день потеряли целую авиагруппу из двух самолетов и двух вертолетов, а в Турции Эрдоган не смог одержать победу в первом туре президентских выборов. Главные новости минувших выходных

ВКС России понесли самые крупные единовременные потери с марта 2022 года. За один день были сбиты четыре воздушных судна

13 мая в сети начали распространяться видео с крушением вертолета Ми-8 в Брянской области. На кадрах видно, что в летящий борт попадает ракета, после чего вертолет загорается и падает, разваливаясь в воздухе. Вскоре появились видео и сообщения о крушении еще одного вертолета Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35.

В конце дня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что ВКС России потеряли «практически одновременно» целую авиагруппу. «Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — писало издание.

В свою очередь, Baza уточняла, что в результате крушений погибли все девять членов экипажей воздушных судов.

Минобороны России эти сообщения никак не комментировала. В то же время, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российская авиагруппа была уничтожена огнем собственного ПВО, а всего было сбито два самолета и три вертолета.

Реджеп Эрдоган не смог одержать победу в первом туре президентских выборов в Турции

После обработки ста процентов бюллетеней действующий президент набрал 49,35 процентов голосов избирателей, а его главный конкурент, лидер оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу — 45 процентов.

Вечером в воскресенье Эрдоган выступил на митинге своих сторонников возле центрального офиса правящей «Партии справедливости и развития» в Анкаре. Он заявил, что уверен в победе в первом туре, но сказал, что готов и ко второму. Он также отметил рекордную явку на этих выборах. Своим правом проголосовать воспользовались более 89 процентов турецких избирателей. При этом, по словам Эрдогана, из 56 миллионов проголосовавших, 27 миллионов отдали свои голоса за него.

Эрдоган находится у власти в Турции уже 20 лет. С 2003 года по 2014 он был премьером, а затем стал президентом страны.

Ранее Кылычдароглу обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчет голосов и заверил своих сторонников, что победит во втором туре выборов, который должен пройти 28 мая.

Владимир Зеленский посетит Лондон. Это пятый зарубежный визит за несколько дней

«Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится», — написал Зеленский в соцсетях. Он также сообщил, что встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком.

До этого Зеленский посетил Рим, Ватикан, Берлин и Париж. В Италии он встретился с президентом Серджио Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском. Последнего он попросил «осудить российские преступления в Украине».

Из Италии украинский лидер отправился в Берлин, где провел переговоры с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

На совместной пресс-конференции украинский президент сказал, что до начала контрнаступления необходимо совершить «еще несколько визитов». Кроме того, он сообщил, что Украина работает над созданием «коалиции истребителей», в которую должны войти страны, готовые предоставить Киеву боевые самолеты.

В свою очередь, Шольц сказал, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что Россию нужно заставить отступить с украинских территорий. За день до этого Германия анонсировала крупнейший пакет помощи Киеву на сумму в 2,7 миллиарда евро.

Во Франции Зеленский встретился с президентом Эмманюэлем Макроном, который пообещал передать Украине десятки бронемашин и легких танков.

В Москве и Рязани прошли акции против закона об убийстве бездомных животных

В столице сотни противников законопроекта, который предполагает наделить региональные власти полномочиями самостоятельно определять политику в отношении бездомных животных, принесли письма в приемную администрации президента.

В Рязани десятки людей вышли на пикет с плакатами «Рязань против эвтаназии» и «Нет убийству животных».

16 мая законопроект, о котором идет речь, рассмотрит в первом чтении Госдума. По мнению зоозащитников, принятие этого документа позволит главам регионов отказаться от нынешней гуманной практики, когда бездомных животных стерилизуют и чипируют.

Ранее региональные чиновники не раз говорили о необходимости разрешить усыплять и отстреливать бездомных животных.

Швеция победила на конкурсе «Евровидение-2023»

Победителем стала певица Лорин. Это уже вторая ее победа в этом конкурсе — ранее она занимала первое место на «Евровидении» в 2012 году. А Швеция выиграла конкурс уже в седьмой раз.

Второе место занял финский репер Käärijä. Третье — певица из Израиля Ноа Кирел.

В этом году конкурс должен был пройти в Украине, но из-за войны его приняла Великобритания — в 2022-м ее представитель занял второе место. Во время трансляции финала «Евровидения» украинские власти сообщали о массированных обстрелах в том числе Тернополя — родного города группы Tvorichi, которая в этом году представляла на конкурсе Украину.

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