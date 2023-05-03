Последние месяцы антрополог Александра Архипова изучает новые формы российского протеста — например, безмолвное возложение цветов к памятникам, связанным с Украиной, и создание стихийных мемориалов. Когда эти акции только появились, они привели силовиков в замешательство и были относительно безопасными для участников. Теперь полиция задерживает людей «‎за цветочки», а суд выносит штрафы, называя акции памяти «дискредитацией» и «нарушением ковидных ограничений». О том, как россияне, выступающие против войны, и правоохранители отреагировали на обстрел в Умани, Архипова написала специально для «Холода».

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«‎Молчать не могу из-за себя, протестовать не могу из-за детей»‎ — примерно так сказала моя собеседница, мать-одиночка. По ночам она выходит из дома, чтобы оставить на петербургских улицах маленькие фигурки, раскрашенные в желто-голубые цвета. Это только один из многочисленных способов, с помощью которых россияне пытаются высказаться о войне.

Одним из самых успешных явлений стал «цветочный протест»‎ — я уже писала для «Холода»‎ о том, как он устроен: люди приносят цветы к памятникам, связанным с Украиной или с государственными преступлениями, чтобы почтить память убитых людей. Это может быть бюст Тараса Шевченко или камень в память о жертвах политических репрессий. Цветы означают: «Я против войны, и я хочу, чтобы мы все помнили, что наше государство убивает людей».

Такой протест — это классическое «‎оружие слабых», эффективное при авторитарных и тоталитарных режимах. Люди охотнее подражают действиям, которые не несут большого риска. Принципиальная публичная немота при возложении цветов (единственные слова — это надписи «‎Умань»‎ или «‎Днепр» на маленьких плакатиках‎) затрудняет признание таких действий «дискредитацией» армии. Как цветочки сами по себе могут что-то дискредитировать?

14 октября 2022 года в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга рассматривали дело мужчины и женщины, которые принесли цветы к зданию бывшего консульства Украины. Неожиданно для всех суд постановил, что возложение цветов, «бесспорно, не свидетельствует о совершении... действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ», и вернул протокол.

Однако после того как в последние месяцы «‎цветочный протест» стал одной из основных форм высказывания, с ним принялись бороться. Мы с волонтерами составляем базу преследований за антивоенные высказывания и знаем, что как минимум 57 человек были задержаны за попытки возложить цветы к спонтанным мемориалам, из них 43 получили штрафы. По нашим данным, большинство — по статье о «‎дискредитации»‎, но восемь протоколов были выписаны за нарушение «‎ковидных ограничений»‎. Самое людоедское отношение к публичной памяти — в Петербурге. Там «‎за цветочки»‎ задержали как минимум 23 человека. Почти все из них получили штрафы.

Пик задержаний «‎людей с цветами»‎ пришелся на январь — февраль 2023 года, после сообщений о попадании российской ракеты в многоэтажный жилой дом в Днепре, в результате которого были убиты 46 и ранены более 80 человек. После этого, по нашим данным, в 75 городах появилось как минимум 108 стихийных мемориалов. 24 февраля — в годовщину войны — люди сделали новые (или обновили старые) мемориалы: 83 места публичной памяти в 59 городах.

14 января:

в память о Днепре 24 февраля:

годовщина войны 29 аперля:

Умань 75 городов 59 городов 28 городов 108 мемориалов 83 мемориала 28 мемориалов

В апреле 2023 года казанский суд постановил, что 28 января возле памятника жертвам политических репрессий было проведено «‎публичное мероприятие в форме пикетирования»‎, «‎целевой направленностью» которого ‎является «публичное выражение мнения, связанное с доведением до общественности социально значимой информации, по факту разрушения жилого дома в г. Днепропетровске»‎. Обратите внимание на новояз: не «по факту»‎ убитых российской ракетой‎, а «по факту ‎разрушения дома»‎. Как вы понимаете, «‎пикет»‎ — это цветы и свечи. Марка Серова, восстановившего этот мемориал, арестовали на восемь суток за «нарушение правил проведения митинга».

В ночь на 28 апреля российская ракета попала в жилой дом в Умани — погибли более 20 человек. На этот раз правоохранители решили не допустить никакого «цветочного протеста». Они окружали многие потенциальные места мемориалов и не подпускали к ним людей. Уже возникшие мемориалы быстро разбирались.

Желающих возложить цветы запугивают. Это делается в три шага‎:

Испугать и не подпустить. «‎В Москве на “Киевской” (радиальной) у известного панно сегодня дежурят три мента. Старушку с двумя гвоздиками вытолкали», — рассказала свидетельница происшествия в моем телеграм-канале «(Не)занимательная антропология»‎. Возле памятника Лесе Украинке полицейские фотографировали людей, возлагающих цветы, и спрашивали их домашние адреса. Задержать и демонстративно увезти с места событий — и важно, чтобы другие потенциальные участники видели, что происходит. Составление протоколов — с последующим штрафом, административным арестом или попыткой «пришить» уголовное дело.

Еще один способ борьбы с «‎оружием слабых» — это перехват повестки. После удара по Днепру 14 января у памятника «Дети войны» в Воронеже возникает народный мемориал, куда кладут цветы и игрушки. Но 25 января — это день освобождения Воронежа от фашистов. 25 января по городскому телевидению показывают сюжет с кадрами того же самого народного мемориала, озвученными текстом о том, что «горожане несут цветы в честь годовщины освобождения от немецких захватчиков». Про Днепр, конечно, ни слова.

Перехватом повестки занимаются и «военкоры». Они призывают создавать «народные» мемориалы в память о Владлене Татарском или к годовщине гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Сейчас правоохранители главным образом обращают внимание на мемориалы в Москве и Петербурге. Но после того как российская ракета убила в Умани 23 человека (из них четверо, напомню, дети), мемориалы памяти жертв этой агрессии возникли в 26 российских городах. Пока полиция сражалась с цветами в мегаполисах, люди несли цветы к «украинским» памятникам в областных центрах и даже совсем небольших городах, таких как Искитим или Шумерля.

Да, сегодня силовики борются с «цветочным протестом»‎, считая его актом неповиновения, но полностью остановить его неспособны.

Во-первых, у «цветочного протеста»‎ нет лидера. Он относится к числу так называемых ‎copycat non-hierarchical movement‎: активист Х слышит, что в соседнем городе активист Y сделал интересную штуку, и повторяет — порой по-своему, меняя форму высказывания. Нам сейчас трудно поверить, но ровно так создавался в 2012–2013 годах «Бессмертный полк»‎. Активисты в разных городах услышали об инициативе томских журналистов и начали делать что-то подобное у себя. Затем, как мы знаем, акцию присвоило государство.

Во-вторых, участники «цветочного протеста» — это совершенно разные люди. К примеру, мемориал в Барнауле после удара ракетой по Днепру создала не политическая активистка, а 15-летняя девушка Софья В., за что ее маму оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Некоторые узнают о новых формах сопротивления в оппозиционных телеграм-каналах, а некоторые решили сделать это без всяких «подсказок».

В-третьих, такой протест непредсказуем географически. Москвичей отпугнули от памятника Леси Украинки — они стали класть цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В Ижевске возникло два места, куда можно принести цветы. А наша собеседница в Благовещенске, испугавшись полиции, просто опустила цветы в Амур.

«Оружие слабых» становится все эффективнее. Несогласным в России внушают: «‎Вы в меньшинстве»‎, «‎Все вокруг за»‎. Но возникающее из-за этого чувство одиночества не обязательно деморализует — оно и объединяет россиян, выступающих против войны. Да, добиться эффекта «мы вместе»‎ трудно. Все давно выучили, что коллективный протест в России невозможен, но ведь остаются одиночки par excellence. Эти одиночки не могут выйти с плакатами вместе: их задержат. Но каждый сам по себе может принести к памятнику цветочек — а потом сесть на скамеечку неподалеку и смотреть, как растет гора цветов. И понимать: есть еще люди, такие же, как я, которые, наверное, сидят на других скамеечках и тоже смотрят. И тоже ждут.

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