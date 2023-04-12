Решать, как действовать дальше, в состоянии паники — противопоказано, поэтому первым делом нужно прийти в себя, говорит клинический психолог Анна Заморникова. «Холод» спросил у нее, как это сделать.

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Шаг 1. Проверьте свои источники информации

Оградите себя от СМИ или авторов в соцсетях, которые используют такие слова, как «всегда», «никогда», «срочно», «немедленно». Помните, что таким образом формулируются не новости, а тревога в экстремальной ситуации. Если вы все же решили не отписываться, то относитесь к подобной информации критически: как к мнению, а не факту.

В состоянии тревоги может казаться, что кто-то другой знает, как поступить правильно. Хочется хвататься за чужие мысли, как за соломинку. Но за последний год мы были свидетелями того, что почти все ошибались в прогнозах. На самом деле никто точно не знает, как ситуация будет развиваться дальше.

Шаг 2. Помогите себе с помощью простых действий

Например, умойте лицо холодной водой, попрыгайте на месте 10 раз, пройдитесь по лестнице вверх-вниз, прогуляйтесь вокруг дома или вокруг квартала.

Шаг 3. Попробуйте не увеличивать свою тревогу и не заражать ею окружающих

Когда мы выплескиваем тревогу в соцсетях или в личном общении, нам кажется, что мы пытаемся справиться с ней, уменьшить ее интенсивность. Но в действительности от этого она становится сильнее. Кроме того, мы заражаем ею других, увеличивая круговорот тревоги.

Постарайтесь выдержать небольшую паузу и спросите себя: «Что мне нужно прямо сейчас? Успокоиться? Помочь близкому, который находится под угрозой мобилизации? Получить поддержку?»

Шаг 4. Обратитесь к кому-то спокойному

Если у вас есть близкий, который обычно устойчив и спокоен в стрессовых ситуациях, обратитесь к нему. В обычной жизни вас может раздражать его спокойствие, но в такой момент можно «затормозиться» об него. Если таких знакомых нет, можно попробовать найти одного-двух экспертов, на чьи слова вы сможете опираться.

Шаг 5. Оцените свои ресурсы, возможности и ограничения

Людям, которые уехали, часто кажется, что так же должны сделать все остальные, но это далеко не всегда так. Перепроверьте свои планы и возможности. Не существует единственного верного для всех решения. Принимайте решение исходя из своих обстоятельств, планов и возможностей.

Шаг 6. Прислушайтесь к себе, чтобы понять, в чем вы нуждаетесь. И дайте себе это

Далеко не все россияне нуждаются в том, чтобы немедленно уехать из страны. Кому-то нужно поплакать, кому-то — позлиться, и для этого ему нужна безопасная обстановка и близкий человек. Кому-то нужны забота и принятие. Попробуйте понять, чего вам не хватает именно сейчас, и реализуйте это.

Представьте себе ребенка, который очень боится темноты. Он плачет, к нему подходят другие люди и говорят: «Да, темнота — это страшно и опасно! Немедленно бежим куда глаза глядят!» Это его не успокоит. Ребенку в такой ситуации нужно, чтобы к нему подошел спокойный рассудительный взрослый и сначала его утешил, а потом помог выйти из темной комнаты в безопасное место или включил свет. В идеале то же самое нужно сделать с собой: можно обратиться к психологу или устойчивому близкому. В крайнем случае попробуйте сделать это самостоятельно.

Шаг 7. Если вы можете и хотите помочь — спросите у другого, что ему нужно

Если вы чувствуете себя в безопасности и ресурсе для того, чтобы помогать окружающим, то в первую очередь спросите, в чем человек сейчас нуждается. Может быть, ему нужно выговориться или ему прямо сейчас нужны юридические советы и оценки рисков. А может быть, он хочет услышать: «У меня есть свободная комната в Грузии, приезжай в любое время». Не нагружайте других своими собственными опасениями и непрошеными советами.

Читайте подробное интервью с Анной Заморниковой о том, как помочь себе, когда кажется, что все очень плохо.