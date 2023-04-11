Люди, попавшие в ловушку синдрома отложенной жизни, все время откладывают свою жизнь: пока не переедут, пока не закроют кредиты или пока не вырастут их дети. Они ждут выдуманного ими будущего, в котором они более счастливы и позволяют себе все то, что откладывают сейчас. В настоящем же они не живут, а лишь готовятся к этому моменту. «Холод» поговорил с Галиной Петраковой, клиническим психологом, создателем телеграм-канала «Море волнуется — а ты нет» и автором книги «Травма свидетеля», о том, кому свойственно такое мышление и чем оно опасно.

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Что такое синдром отложенной жизни?

Это представления и убеждения, из-за которых человек считает, будто бы его «настоящая жизнь» еще не началась. Сегодняшний момент для него лишь черновик, подготовка к счастливому будущему, которое настанет, когда он чего-то достигнет: переедет, разбогатеет, построит отношения и так далее. Но это не психическое расстройство: такого диагноза нет ни в одном из диагностических руководств.

В 1997 году доктор психологических наук профессор Владимир Серкин изучал психологию людей из Магаданской области и заметил, что многие местные буквально живут идеей переезда в регионы с более теплым климатом. Они часто рассуждали, что их жизнь начнется, когда они уедут, а сейчас это скорее выживание. Опрошенные Серкиным студенты говорили, что не хотят строить карьеру или обустраивать быт на Севере: все это они откладывали на случай переезда. Такое поведение Серкин назвал «северным сценарием».

Он писал, что существует много сценариев отложенной жизни. К примеру, выделял родительский сценарий («Вырастут дети — тогда заживу») или ипотечный («Закрою кредит и позволю себе все, что захочу»). Или же ситуацию, когда люди годами хранят новую одежду или сервизы на особый случай, который чаще всего не наступает.

В чем разница между планированием и отложенной жизнью?

Планирование важно для человеческой психики. Наш мозг стремится разделить и категоризировать время. Людям нужно ориентироваться на будущее, чтобы ставить себе долгосрочные цели. Для их достижения иногда действительно приходится пренебрегать своими сиюминутными желаниями. Но основная разница между планированием и жизнью по отложенному сценарию — в том, делаем ли мы что-то или бесконечно строим планы.

К примеру, нельзя привести тело в желаемую человеком форму только лишь мыслями о будущем: для этого надо составить план питания, тренировок, проконсультироваться со специалистами и так далее. Но в долгосрочной перспективе, если предпринимать все нужные шаги, эта цель достижима.

Сюда же относится знакомое всем «Начну с понедельника». Нет ничего плохого в использовании тех способов, которые кажутся рабочими, для облегчения начала действий. Если человек поставил цель начать с понедельника и стал к ней двигаться — это про планирование. Но если же он вечно обещает начать с завтра, а затем не делает этого, это все тот же паттерн избегания.

Серкин отмечал, что если к вашей цели нужно идти 10 лет и больше, при этом сильно себя ограничивать, то это признак жизни по отложенному сценарию.

Фокус внимания человека, живущего отложенной жизнью, находится в будущем, а не на том, что происходит с ним здесь и сейчас. Он не удовлетворяет свои потребности и не решает насущные проблемы, даже если может, так как считает, что сейчас для этого не время. При столкновении с реальной жизнью он будет испытывать стресс: если приходится постоянно убегать в мечты, то, скорее всего, в настоящем что-то не устраивает. Такой человек обычно ждет какого-то «магического», переломного момента, чтобы начать действовать. С одной стороны, он чувствует недовольство своей жизнью, а с другой — избегает действий, которые могли бы что-то изменить.

Какие факторы вызывают синдром отложенной жизни?

Причины, почему человек избегает реальности, могут быть разные. За этим может стоять как его эмоциональное состояние, так и комплекс вопросов. Некоторые из них относятся к политике, которую ведет государство.

Социально-экономические факторы или экстремальные условия

Среди специалистов в сфере здравоохранения из Англии и США распространен термин «синдром хреновой жизни» (Shit Life Syndrome). Говорить об этом феномене стали после статьи в Financial Times в 2017 году, где описывалась жизнь людей в английском городке Блэкпул. Корреспондентка Сара О’Коннор характеризовала его как место с высокой безработицей, низким уровнем медицины, доходов и пособий. Все, у кого была возможность, уезжали. О’Коннор также подчеркивала, что уровень назначения антидепрессантов там выше, чем в более благополучных городах.

Люди, находящиеся в подобных тяжелых условиях (война, экономический кризис, неблагоприятная климатическая обстановка), и правда живут отложенной жизнью — не той, которой хотели бы. Жизнью, в которой им трудно удовлетворить даже самые базовые потребности в том же качественном питании, не говоря про более высокие — например, в профессиональном развитии. В таких условиях, чтобы сохранить психику, человек может уходить в мечты о прекрасном будущем, избегая настоящего, в котором ему сложно.

Семейный сценарий

Самый первый социум для ребенка — это родители или те, кто их заменяет. Именно эти значимые взрослые будут его первым источником знаний, убеждений и оценок реальности. Люди, выросшие в определенных социально-экономических или культурных условиях, могут передавать свои убеждения из поколения в поколение.

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Например, почти все мы слышали фразы «Не жили хорошо — нечего и начинать», «Где родился, там и пригодился», «Все как у людей», «Всяк сверчок знай свой шесток». В их основе могут быть убеждения в опасности перемен, когда любая инициатива, способная изменить привычный порядок, воспринимается как угроза. Люди могут передавать эти сценарии неосознанно, просто потому что никто из них не оказался в ситуации, которая могла бы иначе повлиять на их представления о мире. Точно так же передается и синдром отложенной жизни.

Искажения мышления

Человек может бежать от реальности из-за искажения мышления. Типичные когнитивные ошибки в случае с отложенной жизнью — долженствование и завышенные стандарты. Это когда у человека есть очень жесткие представления о том, какими должны быть он сам и мир вокруг, чтобы начать действовать. Например, убеждения «Я должен быть лучше всех» или «У меня должны быть идеальные условия, чтобы можно было начать что-то делать». Такой человек не допускает права на ошибку, возможный провал видится ему непереносимым. Поэтому он автоматически выбирает стратегию даже не пытаться.

Также за ожиданием лучшей жизни могут стоять другие искажения мышления: самокритика («Я неудачник», «У меня все равно не получится»), поспешные выводы и катастрофизация («Все обязательно пойдет по худшему сценарию, и я не справлюсь»).

Индивидуальный опыт и генетические факторы

Даже если сравнить людей, живущих на одной улице или в одной семье, у каждого из них будет разный опыт взаимодействия с миром и будут унаследованы разные генетические предрасположенности. На одну и ту же ситуацию люди могут реагировать совершенно по-разному. Поэтому, например, нельзя сказать, что все, кто вырос в тех же неблагополучных городах, будут жить отложенной жизнью.

В чем главная опасность жизни с таким синдромом?

Проблема в том, что мысли о будущем не могут удовлетворить наши потребности прямо сейчас. А когда мы к ним не прислушиваемся, это вызывает стресс. Об этом могут сигнализировать эмоции — например, грусть или тревога.

Когда человек постоянно уходит в мысли о будущем и не решает свои проблемы, можно предположить, что качество его жизни из-за этого только ухудшается. Возвращаясь в контакт с реальностью, он будет испытывать еще больше неприятных эмоций, ведь в ней он еще не достиг чего хотел. Если человек не будет выдерживать эти эмоции, то ему снова захочется убежать в фантазии. И вот он — замкнутый круг. Жизнь превращается в процесс бесконечного бегства, из-за которого не остается времени и сил менять ее к лучшему.

Есть большая вероятность, что то самое будущее, которое человек представляет, так и не настанет. Просто потому, что нельзя улучшить жизнь, если постоянно из нее убегать.

Из-за военных действий хочется отложить свою жизнь. Это плохо?

В условиях войны, экономической изоляции или социальных проблем может быть непросто найти специалиста по ментальному здоровью. Поэтому психика людей в таких ситуациях будет пытаться адаптироваться к тяжелым условиям доступными способами.



Стратегия отложенной жизни может быть эффективной, пока человек не приспособится к новой реальности. Но в какой-то момент нужно пытаться жить дальше в том настоящем, которое есть. Если ваше поведение и мышление удерживают вас в какой-то эмоции — в той же тревоге или печали, — скорее всего, они уже не помогают, а, наоборот, мешают вам эффективно адаптироваться. Например, из-за постоянного чтения новостей о войне вы погружаетесь в апатию и у вас не остается сил делать даже то, что может вас поддержать. Поэтому вы остаетесь дома и отказываетесь от встреч с друзьями, прогулок или творчества. Такое поведение не позволяет получить другой эмоциональный опыт и закрепляет депрессивную симптоматику.

Жить в настоящем моменте даже в тяжелых условиях имеет смысл. Один человек не может изменить государственную систему, и у него может не быть ресурсов, чтобы переехать. Но мы можем искать, какие способы удовлетворить свои потребности от базовых до более сложных сейчас есть. Чем больше человек будет связан с реальностью, тем больше он может таких способов найти.

Как выйти из этого замкнутого круга?

Сфокусируйтесь на настоящем. Нужно управлять своим вниманием. Когда вы уходите из реальности в мысли о будущем, спросите себя: «Я об этом думаю, потому что строю конкретный план, или эти мысли для меня бесполезны?» Если второе, тогда предложите себе вернуться в настоящее и посмотрите, чего вы хотите и какие способы осуществить свои желания у вас есть прямо сейчас.

Важно помнить, что под влиянием прошлого опыта эмоции могут появляться даже тогда, когда они совсем не соответствуют происходящему. Например, человек, столкнувшийся с буллингом в школе, может бояться выступать в компании коллег, несмотря на то что они к нему прекрасно относятся. Поэтому нужно задавать себе вопрос: насколько эта эмоция адекватна?

Чтобы оставаться в настоящем, важно научиться выдерживать эмоциональный опыт, который оно предлагает. Быть с этим опытом, не избегать его, регулировать и проживать.

Опирайтесь на свои ценности. Определите, что для вас важно: семья, карьера, помощь другим и так далее. Поддерживать это можно только в настоящем моменте. Это важный защитный фактор, который помогает сохранять стабильность психики даже под влиянием сильного стресса.

Действуйте, даже если не можете себя мотивировать. Важно убеждаться, что цели понятны, осуществимы и что вы сможете перейти к действию. Но из-за стресса или когда ситуация в мире не очень хороша, вам может не хватать мотивации. В таком случае важно придерживаться принципа «сначала действие — потом мотивация» (action before motivation). На нем основано правило 15 минут для снижения прокрастинации, когда человек договаривается с собой выделить на какую-то задачу минимум 15 минут и приступает к ней. Если то, что вы делаете, полезно и необходимо для вас, просто приступайте к действию, а мотивация появится в процессе.

Попробуйте практики самопомощи. От доброжелательного разговора с самим собой до каких-то телесных практик вроде самомассажа и успокаивающих прикосновений. Поддержать себя также можно какими-то небольшими, но важными для вас вещами. Например, разговором с близким человеком, вкусным чаем или прогулкой в хорошую погоду.

Практикуйте принятие. Этот навык позволяет взаимодействовать с той частью реальности, которая нам не нравится. Важно понимать, что принятие ситуации не равно смирению с ней. Например, человек говорит, что не хочет находиться в мире, где идет война. И в этом случае он может начать сбегать из реальности в те же компьютерные игры или мечты о будущем, но качество жизни из-за этого будет низким. Либо он может принять эту реальность и проговорить: «Да, это правда происходит, и это ужасно. Мне очень больно, но что я могу с этим сделать сейчас?» Таким образом можно находить пространство и возможность для действий, которые могут изменить часть этой реальности или хотя бы нас поддержать — от разговоров с близкими до волонтерства.

Обратитесь к специалисту. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами, обратитесь к специалисту по психическому здоровью.