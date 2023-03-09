Кажется, что российская реальность превратилась в чистое безумие. Однако и в других странах власти позволяют себе недипломатично высказываться и выступать с нелепыми инициативами. Попробуйте понять, о какой стране идет речь: о России или о какой-то еще.

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