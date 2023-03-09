Кажется, что российская реальность превратилась в чистое безумие. Однако и в других странах власти позволяют себе недипломатично высказываться и выступать с нелепыми инициативами. Попробуйте понять, о какой стране идет речь: о России или о какой-то еще.
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В этой стране депутат слушал послание главы государства с лапшой, которую повесил себе на уши, — против него возбудили административное дело.
В этой стране недавно создали комиссию по возвращению на родину уехавших оппозиционеров.
В этой стране недавно предложили тестировать чиновников старше 75 лет на соответствие их компетенций должности.
Эта страна вызвала на заседание Совбеза ООН, посвященное войне в Украине, известного рок-музыканта.
В этой стране гендиректор крупной компании внезапно пропал, а позже представители компании заявили, что он «сотрудничает со следствием».
Глава этого государства недавно назвал несогласных с государственной политикой «мразью на нашей земле».
Эта страна пообещала Туркменистану помочь извлечь выгоду из санкций, наложенных Западом.
Глава этой страны лично открывал завод по воспроизводству индейки, после чего на его сайте вывесили об этом отчет и написали, что завод позволит «увеличить собственное производство инкубационного яйца».
Депутаты этой страны предложили законодательно запретить переработки, чтобы у молодежи было больше времени «влюбиться и воспроизвести потомство».
Посол этой страны присоединился к оппозиции, после против него завели уголовное дело — его заочно приговорили к пяти годам лишения свободы, но позже частично амнистировали, сократив срок до четырех лет.
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