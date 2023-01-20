В 2022 году, когда россиян стали судить по военным статьям о «фейках» и «дискредитации», стало еще очевиднее, что по политическому делу можно получить даже больший срок, чем за серьезное преступление — например, причинение тяжкого вреда здоровью. Сможете ли вы разобраться в логике российского правосудия? Попробуйте сделать это в тесте.
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Первый мужчина в прямом эфире своего ютуб-канала рассказал о событиях в украинской Буче и показал сюжет BBC об убитых мирных жителях города.
Второй мужчина в состоянии алкогольного опьянения два раза выстрелил в воздух рядом с судьей «с целью поднятия себе настроения», а затем показал ей нож. Кого приговорили к большему сроку?
Первый мужчина сжег на Масленицу чучело, одетое в военную форму.
Второй — бывший оперуполномоченный УФСБ — выстрелил по человеку из травматического пистолета. Кого приговорили к большему сроку?
В мае 2022 года учитель поджег военкомат. Никто не пострадал.
Режиссер, находясь в своей квартире, совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика — осенью 2020 года его арестовали. Кого приговорили к большему сроку?
В 2022 году житель Вологды рассказывал о войне в Украине через радиоточку в своей квартире.
В 2021 году полицейские задержали жителя Орска, у которого не было с собой медицинской маски, и избили его. Полицейских в итоге поймали и они понесли ответственность. Кого приговорили к большему сроку?
В 2017 году девушка создала движение «Левое сопротивление», которое выступало «против угнетателей-капиталистов за всех угнетенных, за власть трудящихся», а в 2019 году написала несколько постов в социальных сетях. У одного из них был заголовок: «Казнить предателя Путлера за государственную измену!».
В 2022 году сержант устроил стрельбу «в районе проведения СВО» и застрелил выпившего сослуживца. Кого приговорили к большему сроку?
Муниципальный депутат на одном из заседаний сказал, что проведение конкурса детских рисунков во время войны будет выглядеть, как «пир во время чумы».
В октябре 2021 года таксист вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате пассажирка второго автомобиля погибла, другой пассажир и водитель получили травмы. Кого приговорили к большему сроку?
С 2015 по 2018 годы журналист писал материалы об армии и военной промышленности, опираясь на информацию в открытых источниках.
В 2009 году трое мужчин застрелили бизнесмена в центре Москвы. Кого приговорили к большему сроку?
В июне 2021 года мужчина дважды выстрелил в воздух на Красной площади шумовыми патронами, а затем направил на себя пистолет, на рукоятке которого было написано «контрольный выстрел». Таким образом он протестовал против политических репрессий в России.
В апреле того же года другой мужчина в центре Москвы превысил скорость, управляя автомобилем, и выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадала женщина: сразу после происшествия сообщалось, что она — сотрудница аппарата Госдумы. Кого приговорили к большему сроку?
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