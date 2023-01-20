В 2022 году, когда россиян стали судить по военным статьям о «фейках» и «дискредитации», стало еще очевиднее, что по политическому делу можно получить даже больший срок, чем за серьезное преступление — например, причинение тяжкого вреда здоровью. Сможете ли вы разобраться в логике российского правосудия? Попробуйте сделать это в тесте.

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Первый мужчина в прямом эфире своего ютуб-канала рассказал о событиях в украинской Буче и показал сюжет BBC об убитых мирных жителях города. Второй мужчина в состоянии алкогольного опьянения два раза выстрелил в воздух рядом с судьей «с целью поднятия себе настроения», а затем показал ей нож. Кого приговорили к большему сроку? Первого — за распространение «фейков» о российской армии Второго — за посягательство на жизнь судьи и воспрепятствование ее работе Они получили одинаковый срок Назад Дальше

Первый мужчина сжег на Масленицу чучело, одетое в военную форму. Второй — бывший оперуполномоченный УФСБ — выстрелил по человеку из травматического пистолета. Кого приговорили к большему сроку? Первого — по статье о хулиганстве по мотивам политической ненависти Второго — по статье о причинении тяжкого вреда здоровью Они получили одинаковый срок Назад Дальше

В мае 2022 года учитель поджег военкомат. Никто не пострадал. Режиссер, находясь в своей квартире, совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика — осенью 2020 года его арестовали. Кого приговорили к большему сроку? Первого — по статье об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба Второго — за насильственные действия сексуального характера над ребенком Они получили одинаковый срок Назад Дальше

В 2022 году житель Вологды рассказывал о войне в Украине через радиоточку в своей квартире. В 2021 году полицейские задержали жителя Орска, у которого не было с собой медицинской маски, и избили его. Полицейских в итоге поймали и они понесли ответственность. Кого приговорили к большему сроку? Жителя Вологды — за распространение «фейков» о российской армии Полицейских — за избиение задержанного Они получили одинаковый срок Назад Дальше

В 2017 году девушка создала движение «Левое сопротивление», которое выступало «против угнетателей-капиталистов за всех угнетенных, за власть трудящихся», а в 2019 году написала несколько постов в социальных сетях. У одного из них был заголовок: «Казнить предателя Путлера за государственную измену!». В 2022 году сержант устроил стрельбу «в районе проведения СВО» и застрелил выпившего сослуживца. Кого приговорили к большему сроку? Девушку — за создание экстремистского сообщества и оправдание терроризма Сержанта — за нарушение правил обращения с оружием, которое повлекло по неосторожности смерть человека Они получили одинаковый срок Назад Дальше

Муниципальный депутат на одном из заседаний сказал, что проведение конкурса детских рисунков во время войны будет выглядеть, как «пир во время чумы». В октябре 2021 года таксист вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате пассажирка второго автомобиля погибла, другой пассажир и водитель получили травмы. Кого приговорили к большему сроку? Первого — за распространение «фейков» о российской армии Второго — за нарушение правил дорожного движения Они получили одинаковый срок Назад Дальше

С 2015 по 2018 годы журналист писал материалы об армии и военной промышленности, опираясь на информацию в открытых источниках. В 2009 году трое мужчин застрелили бизнесмена в центре Москвы. Кого приговорили к большему сроку? Журналиста — по статье о государственной измене Троих мужчин — за убийство и покушение на убийство Они получили одинаковый срок Назад Дальше

В июне 2021 года мужчина дважды выстрелил в воздух на Красной площади шумовыми патронами, а затем направил на себя пистолет, на рукоятке которого было написано «контрольный выстрел». Таким образом он протестовал против политических репрессий в России. В апреле того же года другой мужчина в центре Москвы превысил скорость, управляя автомобилем, и выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадала женщина: сразу после происшествия сообщалось, что она — сотрудница аппарата Госдумы. Кого приговорили к большему сроку? Первого — по делу о хулиганстве с применением оружия Второго — за нарушение правил дорожного движения Они получили одинаковый срок Назад Посмотреть результат