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Тесты

За что можно получить больший срок — за акцию против войны или избиение человека?

Проверьте, совпадают ли ваши представления о правосудии с мнением российских властей

20.01.2023

В 2022 году, когда россиян стали судить по военным статьям о «фейках» и «дискредитации», стало еще очевиднее, что по политическому делу можно получить даже больший срок, чем за серьезное преступление — например, причинение тяжкого вреда здоровью. Сможете ли вы разобраться в логике российского правосудия? Попробуйте сделать это в тесте.

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Первый мужчина в прямом эфире своего ютуб-канала рассказал о событиях в украинской Буче и показал сюжет BBC об убитых мирных жителях города.

Второй мужчина в состоянии алкогольного опьянения два раза выстрелил в воздух рядом с судьей «с целью поднятия себе настроения», а затем показал ей нож. Кого приговорили к большему сроку?

Первый мужчина сжег на Масленицу чучело, одетое в военную форму.

Второй — бывший оперуполномоченный УФСБ — выстрелил по человеку из травматического пистолета. Кого приговорили к большему сроку?

В мае 2022 года учитель поджег военкомат. Никто не пострадал.

Режиссер, находясь в своей квартире, совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика — осенью 2020 года его арестовали. Кого приговорили к большему сроку?

В 2022 году житель Вологды рассказывал о войне в Украине через радиоточку в своей квартире.

В 2021 году полицейские задержали жителя Орска, у которого не было с собой медицинской маски, и избили его. Полицейских в итоге поймали и они понесли ответственность. Кого приговорили к большему сроку?

В 2017 году девушка создала движение «Левое сопротивление», которое выступало «против угнетателей-капиталистов за всех угнетенных, за власть трудящихся», а в 2019 году написала несколько постов в социальных сетях. У одного из них был заголовок: «Казнить предателя Путлера за государственную измену!».

В 2022 году сержант устроил стрельбу «в районе проведения СВО» и застрелил выпившего сослуживца. Кого приговорили к большему сроку?

Муниципальный депутат на одном из заседаний сказал, что проведение конкурса детских рисунков во время войны будет выглядеть, как «пир во время чумы».

В октябре 2021 года таксист вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате пассажирка второго автомобиля погибла, другой пассажир и водитель получили травмы. Кого приговорили к большему сроку?

С 2015 по 2018 годы журналист писал материалы об армии и военной промышленности, опираясь на информацию в открытых источниках.

В 2009 году трое мужчин застрелили бизнесмена в центре Москвы. Кого приговорили к большему сроку?

В июне 2021 года мужчина дважды выстрелил в воздух на Красной площади шумовыми патронами, а затем направил на себя пистолет, на рукоятке которого было написано «контрольный выстрел». Таким образом он протестовал против политических репрессий в России.

В апреле того же года другой мужчина в центре Москвы превысил скорость, управляя автомобилем, и выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадала женщина: сразу после происшествия сообщалось, что она — сотрудница аппарата Госдумы. Кого приговорили к большему сроку?

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Автор
редакция «Холода»
Фото
Иван Секретарев / AP / Scanpix; Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix
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