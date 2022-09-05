В Беларуси задержали адвоката адвоката адвоката. Что?!

В августе 2022 года в Минске задержали адвоката, который защищал адвоката осужденного адвоката. После протестов два года назад до сих пор активно преследуют не только активистов и журналистов, но и тех, кто их защищает. «Холод» рассказывает о белорусских адвокатах Андрее Мочалове, Виталии Брагинце и Владимире Ангельском.

«Я полон оптимизма и буду работать дальше»

Когда на участников протестов, начавшихся после выборов 2020 года в Беларуси, начали заводить уголовные дела, не каждый адвокат брался защищать таких клиентов. Но адвокат Андрей Мочалов из Минска был среди тех, кто брал даже самые резонансные дела политзаключенных. Он также представлял интересы журналистов портала TUT.BY, закрытого властями, и других независимых медиа на административных и уголовных процессах.

В июне 2021 года Мочалов узнал, что Белорусская республиканская коллегия адвокатов исключила его из своего состава еще в конце мая. Основанием, со слов самого Мочалова, стал комментарий, который он дал по делу своей подзащитной Ольги Золотарь (многодетная мать, активистка, осужденная на четыре года лишения свободы за «создание и руководство экстремистским формированием». — Прим. «Холода»). Мочалов публично пересказал слова Золотарь о том, что после задержания к ней применялось психологическое и физическое насилие. Дисциплинарная комиссия посчитала это нарушением профессиональной этики со стороны Мочалова.

«Было ожидаемо, что меня могут лишить лицензии», — говорил тогда Андрей Мочалов. В Беларуси это означает полный запрет на адвокатскую деятельность. Однако, в отличие от некоторых своих коллег в такой же ситуации, Мочалов не собирался уезжать из Беларуси: «Я полон оптимизма и буду работать дальше, но в другом формате. Возможно, буду помогать другим адвокатам, но без выступлений в суде».

В июле 2021 года судья Анжела Костюкевич, участвовашая в процессе, из которого исключили Мочалова, написала на него заявление в прокуратуру. В заявлении говорилось, что Мочалов пришел в суд с недействительными документами: мол, раз его лишили лицензии еще в конце мая, тот не имел право представлять интересы подзащитных в июне. На основании этого завели уголовное дело об «использование заведомо подложных документов».

«Не считаю, что человек с чистой совестью должен превентивно убегать за границу»

Суд над Андреем Мочаловым по уголовному делу был назначен на 6 июня 2022 года. Его интересы в суде должен был представлять адвокат Виталий Брагинец. Но он не смог прийти на заседание: на тот момент Брагинец отбывал административный арест сроком в 15 суток, который истекал только 7 июня. Мочалов попросил суд перенести судебное заседание на три дня, что в таком случае предусмотрено законом. Судья Татьяна Шотик отклонила ходатайство Мочалова и назначила ему государственного защитника — на ознакомление с делом до начала работы ему выделили 20 минут.

В результате 16 июня 2022 года Андрея Мочалова осудили на два года «химии» (наказание, связанное с ограничением свободы: направлением в исправительное учреждение открытого типа, где осужденному нужно работать и жить, но при этом у него есть доступ к средствам связи. — Прим. «Холода»). Его адвокат Виталий Брагинец после отбывания своего административного ареста на свободу так и не вышел.

Стало известно, что Брагинец проходит обвиняемым по уголовному делу за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» — по этой статье в Беларуси заводят уголовные дела на участников протестов 2020 года. Так Брагинец оказался в СИЗО, где до сих пор ожидает суда. 4 августа 2022 года его тоже лишили лицензии — «за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката».

Интересы Брагинца представляет адвокат Владимир Ангельский. 31 августа 2022 года его тоже задержали, а через день суд решил назначить Ангельскому арест за «неповиновение милиции» — 14 суток. Так и получилась ситуация, когда задержали адвоката (Владимира Ангельского) арестованного адвоката (Виталия Брагинца) осужденного адвоката (Андрея Мочалова).

«Я очень верю и со своей стороны делаю все возможное, чтобы в Беларуси появилась не только независимая адвокатура, но и независимая юстиция в принципе. После “химии” мне бы очень хотелось вернуться к адвокатуре. Это не просто моя работа, я думаю это мое призвание, — сказал “Холоду” Андрей Мочалов. — Все-таки из адвокатов, защищавших политзаключенных, даже в нынешние времена только единицы подвергаются уголовному преследованию. Я в принципе не считаю, что человек с чистой совестью должен превентивно убегать за границу, опасаясь некоего возможного преследования. В ином случае, из страны должны вообще выехать все люди».

«Продолжается поиск врагов по всем направлениям»

Преследование адвокатов в Беларуси было и раньше: например, после президентских выборов 2010 года. Но после выборов 2020 года репрессии стали беспрецедентно массовыми.

Одним из первых адвокатов, привлекших внимание силовиков, стала Людмила Казак. С июля 2020 года Казак представляла интересы лидера протеста Марии Колесниковой. Казак задержали 24 сентября 2020 года, на следующий день судили за «неповиновение милиции» и дали штраф, а в феврале 2021 года ее лишили адвокатской лицензии.

После этого преследование адвокатов, представлявших интересы политзаключенных, только усиливалось. Оно продолжается до сих пор, спустя два года после выборов: в конце августа 2022 года задержали гродненского адвоката Юлию Юргилевич, которая ранее защищала политзаключенных и была лишена лицензии 23 февраля 2022 года.

В августе 2022 года государство признало экстремистскими материалами посты крупнейшего сообщества белорусских адвокатов — чата «Беларускiя Адвакаты» («Белорусские адвокаты»). За распространение сообщений из чата предусмотрена административная ответственность.



Всего, по данным проекта «Право на Защиту» на июль 2022 года, после выборов 2020 года 61 белорусский адвокат лишился права на профессию, шесть из них попали под уголовное преследование. Некоторые адвокаты после того, как лишились лицензии и столкнулись с потенциальной угрозой уголовного преследования, уехали за границу: например, так поступили известные белорусские адвокаты Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук.

«Преследование адвокатов, которое мы сейчас наблюдаем, как мне кажется, является частью общей репрессивной политики государства, — говорил адвокат Михаил Боднарчук летом 2022 года. — Есть ощущение, что продолжается поиск врагов по всем направлениям и статус адвоката никого не смущает».