Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Ивана Павлова. Это первое дело по новому закону об «иноагентах»

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова на 30 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП. Причина — отсутствие маркировки «иноагента» в постах в его телеграм-канале. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ссылаясь на защитника Павлова Александра Передрука.

Это первый штраф, вынесенный по новому закону об иностранных агентах, который вступил в силу в декабре прошлого года, отмечает Чиков. Он также напоминает, что Павлова уже пятый раз привлекают к административной ответственности за неисполнение обязанностей «иноагента».

Иван Павлов уехал из России в 2021 году после того, как против него возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия — из-за его общения со СМИ по делу журналиста Ивана Сафронова.

29 декабря Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность для «иноагентов». Согласно документу, при двух и более административных нарушениях этого закона в течение года теперь грозит уголовное наказание — штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

Административным нарушением «иноагентского» закона, например, является отсутствие специальной плашки на постах или недостаточно большой шрифт этой плашки.

Если человек отказался регистрироваться в качестве «иноагента», но «целенаправленно собирает данные» о военной и военно-технической деятельности России, которые могут использовать «против безопасности» страны, то за это предусмотрен штраф — до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: Павел Чиков

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