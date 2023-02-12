С начала войны прошел уже почти год — и если раньше казалось, что люди с разными взглядами никогда не смогут найти общий язык, то теперь некоторые все же меняют свое мнение. «Холод» записал рассказы людей, чьи родные изменили свои взгляды на войну.

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«Чтобы в это поверить, ей важно было это услышать не только от меня» Ирина Трусова (фамилия изменена), 22 года, Москва

В 2014 году в день присоединения Крыма отец усадил нас всех за стол отмечать это событие — это было целым семейным праздником. Мама папины взгляды разделяла: она смотрела телевизор, во всем поддерживала Путина, голосовала каждый раз за «Единую Россию». Но за последние годы благодаря общению со мной она начала менять свои взгляды: например, на последних выборах мама проголосовала за кандидата от партии «Яблоко».

Мой папа — военнослужащий, и после 24 февраля он поехал воевать в Украину в составе войск ВДВ. Бывало, он звонил и рассказывал, что они с сослуживцами сидят в бункере на сухпайках, ходят в туалет в бутылку. Говорил, что покупка яиц в какой-то деревне для них была праздником. Рассказывал и то, что они якобы нашли документы, которые доказывают, что украинская армия готовила наступление на Донбасс, и что, когда они вели огонь под Мариуполем, к ним вышла женщина с ребенком и умоляла прекратить. Якобы украинские солдаты взяли в плен ее мужа и приказали ей идти к русским, просить остановить огонь, иначе они его убьют. Я не знаю, видел это отец собственными глазами или это просто байки, которые они друг другу пересказывают. Но мама в эти байки верила. И продолжала смотреть телевизор. Я же в свою очередь продолжала делиться с ней ссылками на материалы независимых СМИ — но это было словно в пустоту.

Когда стало известно об освобождении Бучи и появились те страшные фотографии, я сразу поделилась ими с мамой. Но она отказывалась верить, что это могли сделать российские военные. Говорила, что это сделали украинцы уже после того, как русские войска отступили. И разубедить ее в этом мне не помогли даже снимки со спутника, которые доказывали, что тела людей появились на улицах города, когда российская армия еще находилась там.

Несколькими днями позже к ней пришла женщина красить балкон, они разговорились с ней — выяснилось, что женщина из Украины. Она просто рассказала маме, что думает о войне, о той же Буче, как непросто приходится ее родственникам, которые остаются в Украине, как они страдают от постоянных бомбежек. Они обсудили Крым: мамина собеседница выразила сомнение, что все жители Крыма мечтали оказаться в России. И ей мама поверила!

Позже по телефону мама рассказала мне, что слова этой женщины о Крыме совпадают с тем, что она раньше слышала из рассказов подруг, которые ездили отдыхать в Крым и слышали мнения местных. Призналась, что теперь верит, что в произошедшем в Буче виноваты именно российские военные. Видимо, чтобы в это поверить, ей важно было это услышать не только от меня, но и из второго источника, у которого к тому же в Украине родственники. Но зачем российские военные это сделали, ей до сих пор непонятно. Маме, как и мне, тяжело осознавать, что ее муж, мой папа, — в рядах этих военных. Мама просто выбирает верить, что везде есть ужасные люди, но мой отец ни к чему такому не причастен.

Мама точно не стала антивоенной активисткой, но когда я ее спросила, изменилось ли ее отношение к войне за прошедший год, она ответила утвердительно. Сказала, что ей не нравится то, что происходит, она в этом больше не видит никакого смысла, не понимает, кому и зачем это было нужно, и хочет, чтобы скорее восстановился мир. При этом мама хочет, чтобы папа вернулся домой живым и здоровым, поэтому не может желать победы украинской армии. Но если раньше она хотела, чтобы российская армия победила, то теперь ей это неважно: она просто хочет, чтобы папа вернулся, а в Украине перестали умирать люди.

Моя бабушка по папиной линии с мамой согласна. Раньше она тоже всегда поддерживала все, что делает мой отец. Но сейчас она все чаще задается вопросом «А для чего это все было начато?». Бабушка живет в Рязани, часто ходит к моему дедушке на могилу и рассказывает, что на кладбище пачками хоронят молодых ребят, которые воевали в Украине. Она не понимает, для чего гибнут эти ребята.

«Позвонила и сказала, что ей надоело слушать одно и то же по телевизору» Михаил Эстемиров (имя и фамилия изменены), 28 лет, Москва

Раньше моя мама, которая живет в 15-тысячном поселке в центральной России, была подчеркнуто аполитична, хоть в ее доме постоянно был включен телевизор. Но с началом войны она резко радикализировалась, как будто прониклась всем тем, что ей рассказывали Соловьев и Скабеева с экрана. Если раньше она смотрела развлекательные шоу и потом обсуждала их с соседями по поселку, теперь она стала обсуждать с ними военные сводки.

Мама — воцерковленный человек. Когда патриарх и другие заметные священнослужители публично поддержали вторжение в Украину, а в храме, куда она ходит, начали проводить молебны в поддержку войны, она утвердилась в своей вере, что российская армия все делает правильно. «Это уважаемые люди с высшим образованием — они не могут оказаться дураками», — говорила мама. Ее расстраивало, что я не разделяю ее взгляды, поэтому она звонила мне и пыталась меня переубедить.

После очередной ссоры на почве политики она написала мне, что я враг и чужой ей. Мы не общались 10 дней. А потом она мне позвонила и сказала, что ей надоело слушать одно и то же по телевизору и, может быть, и правда эта война никому не была нужна. Мне кажется, она просто перенасытилась этой информацией и начала замечать несоответствия в словах пропагандистов: например, они обещали взять Киев за три дня, но война идет уже почти год.

Кроме этого, мама начала сравнивать фотографии, которые я ей присылал из своего путешествия по Германии, с тем, что она привыкла видеть из окна своего дома. Дом у нее, кстати, в аварийном состоянии. Стала признавать, что следовало по-другому выстраивать политику в стране, чтобы простые люди жили лучше, и разбираться с проблемами внутри страны, прежде чем лезть в соседнюю.

Сейчас всем своим знакомым она рассказывает, что это неправедная война, которую не стоило начинать хотя бы потому, что всегда возможно найти мирное решение. Если раньше на мои доводы о гибели мирных жителей в Украине она мне отвечала: «Это война, а на войне не бывает без жертв», то теперь она очень ярко реагирует даже на статьи о домашних животных, которые погибли или остались без крова из-за войны.

Однако в новой маминой позиции есть бреши. Например, недавно она нашла во «ВКонтакте» человека с украинским флагом на аватарке, зашла к нему в профиль и увидела надпись «Смерть москалям!». Написала мне с посылом «вот видишь, все-таки ненавидят они русских». Я ей ответил: «Ну правильно, а с какой стати нас сейчас должны любить?» Сошлись на том, что, если люди тебя тихо ненавидят, это не повод приходить к ним с войной.

Мама продолжает смотреть лекции профессора [Алексея] Осипова (богослов и профессор Московской духовной академии, выкладывает интервью и лекции на своем канале в YouTube. — Прим. «Холода») с провоенной позицией и так же продолжает верить некоторым его доводам. Мол, ему столько лет, воцерковленный человек, доктор богословия, столько книжек читал — он не может ошибаться. То, что я сам религиовед, ее при этом не впечатляет: видимо, мне нужно постареть на 50 лет, чтобы звучать убедительнее.