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Тесты

Насколько вы выгорели?

Проверьте, не пора ли вам в отпуск. Результаты этого теста можно (и нужно) показать своему начальнику

22.03.2023

Наверняка вы чувствовали что-то вроде выгорания на работе. Иногда это просто усталость от тяжелого дня или желание поскорее уйти в отпуск. Но вдруг нет? «Холод» вместе с психологом и автором книги «Так можно» Ольгой Сориной составил простой тест, который может помочь понять, пора ли вам сделать первый шаг и записаться к врачу.

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Результат этого теста не означает, что у вас действительно синдром выгорания. Но если вы ощущаете себя подавленно, стоит обратиться к врачу (к какому именно специалисту стоит идти, мы расскажем в конце).

Ваш начальник просит вас задержаться после работы. Как вы отреагируете?
Насколько вы согласны с этой фразой: «У меня выстроены четкие границы в отношениях с коллегами, клиентами и подчиненными»?
Вы получили сообщение в рабочем чате. Что вы чувствуете и как поступаете?
Насколько вы согласны с фразой: «Я знаю, в чем заключается моя профессиональная роль, а также где начинается и заканчивается зона моей ответственности»?
Как часто вы думаете о работе после конца рабочего дня?
Как вы думаете, как ваш начальник отреагировал бы, если бы вы сказали, что выгорели?
Главные правила отдыха в отпуске: 1) отключить уведомления в рабочих чатах; 2) не брать с собой рабочий ноутбук; 3) поставить переадресацию рабочей почты на коллегу, который вас замещает; 4) организовать себе качественный досуг, 5) снизить эмоциональную и физическую нагрузку; 6) не думать о работе. Сколько из них вы обычно соблюдаете?
В прошлый раз, когда вы вышли на работу после отпуска, вы…
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Автор
редакция «Холода»
Иллюстрации
редакция «Холода» с помощью Midjourney
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