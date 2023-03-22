Наверняка вы чувствовали что-то вроде выгорания на работе. Иногда это просто усталость от тяжелого дня или желание поскорее уйти в отпуск. Но вдруг нет? «Холод» вместе с психологом и автором книги «Так можно» Ольгой Сориной составил простой тест, который может помочь понять, пора ли вам сделать первый шаг и записаться к врачу.

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Результат этого теста не означает, что у вас действительно синдром выгорания. Но если вы ощущаете себя подавленно, стоит обратиться к врачу (к какому именно специалисту стоит идти, мы расскажем в конце).