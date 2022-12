Яна Сахипова

журналист

Работала в политических и правозащитных СМИ: ОВД-Инфо, The Bell, The Insider, писала в The Village. Координировала медиа-отдел ОВД-Инфо. В 2021 году, устав от политики, начала работать в медиа про науку N + 1. Совсем уйти от политики не получилось — пишу тексты и книгу про свою историю как партнерки политзаключенного по делу “Сети”. Сейчас интереснее всего писать про психику и насилие.