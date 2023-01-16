Даяна и Айдемир Мижиты — единственные, кто вышел на протестную акцию в Кызыле, столице Тувы, 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Через десять месяцев семья с маленьким ребенком на руках была вынуждена срочно уезжать из России.

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«Ощущения, конечно, были классные»

Днем 24 февраля в Кызыле возле монумента жертвам политических репрессий «Непокоренный» два человека развернули антивоенные плакаты с надписями «Те, кто молчал, перестали молчать» и «Дайте шанс миру. Остановите войну». Это были Даяна и Айдемир Мижиты.

«Мы, конечно, понимали, что у нас в стране все, мягко говоря, не очень хорошо, но как-то терпели. А когда агрессия оказалась направлена на совершенно других людей, мы подумали, что это ненормально, — так Даяна говорит о решении встать в пикет. — До этого было страшно, что тебя арестует полиция. Но когда ты стоишь с плакатом и проходящие мимо люди смотрят на тебя — чувствуешь, что это правильно, что это нормально, что наш голос должен быть услышан. Ощущения, конечно, были классные».

Активисты простояли с плакатами около 15 минут, сделали несколько фотографий и уже собирались пойти домой, но рядом с ними остановилась машина, из которой вышли четыре человека в штатском и представились сотрудниками ФСБ. По ее словам, один из сотрудников позвал их в машину.

«Там он внушал нам, что война справедливая, что она неизбежна, что Россия ее не начинала. Тогда мы впервые услышали: “Где вы были восемь лет назад?”. Этот вопрос немного вводит в ступор, когда слышишь его первый раз. Потом мы поняли, что они работают по методичке, но в тот момент вопрос подействовал», — рассказал Айдемир.

Даяну и Айдемира задержали. К месту пикета подъехал автозак, который увез их в городской отдел полиции. Там семейную пару заставили разблокировать телефоны и отдать их сотрудникам. По словам Даяны, в телефонах ничего, кроме личной переписки и нескольких фотографий, не нашли. В отделении активисты провели всю ночь, несмотря на то, что у них есть дочь, которой на тот момент было всего три года.

«Они не понимали искренности наших намерений, были уверены, что мы кем-то проплачены. Я наивно полагала, что, так как у меня есть малолетний ребенок, меня отпустят. Но этого не случилось. Нас оформляла женщина: она сказала, что я могу заявить о ребенке, чтобы меня отпустили. Но, по ее словам, нас бы в любом случае не отпустили», — говорит активистка. По словам Даяны, сотрудница полиции также пригрозила, что за ребенком могут приехать сотрудники опеки и отвезти его в приют.

На следующий день состоялся суд. Его решение удивило активистов.

«В Кызылском городском суде судья вынесла решение в нашу пользу. Она сказала, что нас нужно отпустить из-за отсутствия состава преступления. Мы тогда были удивлены и обрадованы. Нам сказали, что мы ни в чем не виноваты», — подчеркивает Даяна.

Но радость длилась недолго: через месяц прокуратура обжаловала решение. Та же судья, которая оправдала активистов, вынесла решение о штрафе в 10 тысяч рублей для каждого за «организацию публичного мероприятия» (часть 2 статьи 20.2.КоАП). Мижиты отплатили штрафы.

«Мы думали, что мы одни такие»

После антивоенного пикета Мижиты несколько месяцев не занимались активизмом.

За это время Даяна уволилась с работы — она была маркетологом одного из отелей. Когда ее начальник узнал про задержание, он сказал коллегам, что среди них есть «человек, который за американцев и за украинцев». С этого момента отношения Даяны с коллегами испортились.

«Для них война — это какое-то недоразумение. Они придерживались мнения, что скорее бы там все разбомбили и это все законилось. Я была в ужасе каждый раз, когда у нас заходил разговор о политике», — отмечает Даяна. По ее словам, она уходила «в никуда».

После увольнения Даяна наткнулась в интернете на сообщество «Новая Тыва». Осенью она написала им, что хочет помочь. Так появилась идея выпустить антивоенную газету на тувинском языке.

«Я помогала в выпуске этой газеты. Мы отбирали статьи, делали переводы с предыдущих выпусков, которые могли подойти. Это “Женская правда” — газета для женщин, для бабушек. В нее мы, например, отобрали статьи о том, как вернуть налоговые вычеты или как слепить журавлика», — говорит Даяна.

Но, помимо этого, на первой странице газеты была статья про девушку, которая помогала вывозить в Монголию мобилизованных. Возможно, именно это позднее снова привлекло внимание силовиков к Даяне и Айдемиру.

«Когда газета уже была сверстана, выяснилось, что распространять ее некому. Никто не согласился. Какие-то люди только согласились распечатать ее. Мы решились распространять ее сами», — говорит Айдемир.

«Нас искали везде»

1 декабря Даяна и Айдемир сделали несколько фотографий с выпуском газеты рядом с узнаваемыми туристическими местами в городе. Снимки в качестве анонса опубликовали несколько пабликов. Даяна также разослала электронную версию выпуска друзьям и родственникам.

Мижиты планировали раздать распечатанные выпуски газеты на следующий день, но выяснилось, что на работе и по месту прописки Айдемира их ищут сотрудники ФСБ. В это же время им стали приходить сообщения с предложением встретиться от неизвестных номеров. «Нас искали везде. Мы успели забрать ребенка из детского сада и с тех пор прячемся. Мы в бегах, так скажем», — говорит Даяна.

Как рассказал Айдемир, другие активисты настаивали, что ему с женой и ребенком необходимо уехать, и они решились на это. Дома у семейной пары лежал распечатанный выпуск газеты, за который, как они считали, им обоим может грозить реальный срок.

Сначала Мижиты уехали в соседний город Абакан. Они собирались вернуться в Кызыл, надеясь, что спустя неделю от них «отстанут». Но через неделю они узнали, что мать Даяны вызывали на трехчасовой допрос, после которого она была «очень напугана».

После известия о допросе Мижиты окончательно решились на отъезд — на этот раз из России. Когда получится вернуться — они не знают.