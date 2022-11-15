14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины. Согласно документу необходим международный механизм, который обеспечит стране возмещение ущерба за то, что на нее напала Россия. «Холод» вместе с юристом Кириллом Коротеевым разобрался, что значит это заявление и почему оно появилось еще до итогов войны.

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Что такое репарации?

Репарации — это компенсация ущерба, который одно государство нанесло другому, совершив международное правонарушение.

Репарации могут быть денежными выплатами, но не только ими. Например, после Второй мировой войны репарации представляли собой в том числе использование трудовых ресурсов страны-агрессора и передачу интеллектуальной собственности Германии в пользу стран-победительниц.

«Холод» уже рассказывал об этом Россия будет выплачивать репарации? А кто ее заставит? Разбираемся, как Украина может получить компенсацию ущерба от войны

Украина уже не первый месяц говорит, что Россия должна будет выплатить репарации. Например, спустя неделю после начала войны президент Украины Владимир Зеленский говорил так: . «Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова “репарации“ и “контрибуции“. Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме».

В начале октября президент Украины еще раз подчеркнул: «Агрессор должен в полной мере заплатить за развязанные им жестокость и разрушения».

Окей, а что значит заявление Генассамблеи ООН?

По словам Кирилла Коротеева, таким образом Генассамблея предложила Украине и международному сообществу уже сейчас подсчитать и зафиксировать причиненный войной ущерб. То есть Такая инвентаризация нужна, чтобы все случаи ущерба были зафиксированы в международно признанном реестре.

«Создание механизма выплаты репараций — это задача на будущее. Более условное наклонение, если хотите. А вот фиксирование ущерба — это безотлагательный призыв к государствам. Я думаю, что ради инвентаризации это заявление в первую очередь и делалось», — говорит Коротеев.

Он добавляет, что часть ущерба, который наносится войной, немедленно исправляется, и в том числе поэтому важно фиксировать его сейчас, чтобы учесть его при подсчете репараций. «Разбомбленные дороги Киева ремонтируются буквально в течение ближайших дней, потому что в этом есть необходимость. Но ущерб-то все равно был нанесен», — поясняет Коротеев.

Разве можно кого-то заставить платить репарации, если война еще идет?

Согласовать необходимость репараций можно, но для того, чтобы заставить страну их немедленно начать выплачивать, механизма пока нет.

«Решение о необходимости выплаты репараций можно принять когда угодно. Вопрос — как его воплотить в жизнь. Это одна из главных проблем: как взыскать эти деньги с России? И захочет ли она платить? На данный момент, кажется, единственный ответ — отрицательный, но, вероятно, так будет не всегда», — считает Коротеев.

Пока также не очевидно, какой механизм взыскания репараций можно применить, чтобы Россия была вынуждена ему подчиниться.

Кто и когда решает, что страна должна выплатить кому-то репарации?

Единого подхода по этому вопросу также нет.

«Вопрос выплаты репараций может решиться во время переговоров. Еще это может решиться путем создания различных комиссий по оценке требований и оценке причиненного ущерба — такие примеры уже были», — говорит Коротеев.

Например, для выплаты Ираком компенсаций за войну в Персидском заливе в 1991 году была создана Компенсационная комиссия ООН. Она рассматривала претензии по потерям в результате иракского военного вторжения и оккупации Кувейта.

При этой Комиссии был фонд, в который поступали средства от экспорта иракской нефти и нефтепродуктов. Частные лица, компании и правительства, которые доказали прямой ущерб от его вторжения и оккупации Кувейта в 1990 году, получили из него 52,4 миллиарда долларов.

Последнюю долю репараций Ирак выплатил в феврале этого года — почти через 32 года после начала своего вторжения.