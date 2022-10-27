В сентябре 2022 года российские войска отступили из Балаклеи — административного центра в Харьковской области. При этом они оставили на своей базе важные документы, из которых можно понять, в том числе как функционирует армия России изнутри. Журналисты Reuters изучили эти документы, проверив их на подлинность. «Холод» рассказывает, что важно не пропустить из этого текста.

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Войсками в Балаклее командовал бывший участник войн в Чечне и Грузии

Речь идет о полковнике Иване Попове из 11-го армейского корпуса Балтийского флота — он был самым старшим офицером на базе в Балаклее. О положении дел он отчитывался через командиров Балтийского флота, а те — через командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) Александра Журавлева и начальника Генштаба Валерия Герасимова — напрямую министру обороны Сергею Шойгу и президенту Владимиру Путину.

Всего Reuters узнало имена 11 командиров различных подразделений, которые посещали общие встречи на оставленной базе в Балаклее. У пяти из них, включая Попова, журналисты запрашивали комментарии, но те не ответили.

Там воевали также призывники из Луганской области

Судя по спискам личного состава, в Балаклее воевали не только солдаты 11-го армейского корпуса Балтийского флота, но и призывники из Луганской области.

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Работу по «охране» населения в условиях оккупации тоже поручили в основном сепаратистским силам из самопровозглашенной ЛНР. Среди них были разные люди: и 64-летний ефрейтор, и ранее судимые, в том числе за изнасилование, люди.

Согласно данным из документов на балаклейской базе, российский сержант получал около 202 тысяч рублей в месяц и бонусы, а сержант из ЛНР — только 91 тысячу.

Проблемы у российской армии в Харьковской области начались еще в июле

Например, исходя из утренних сводок 19 июля для Ивана Попова, российские войска не ждали никаких проблем. К середине дня все изменилось: ВСУ атаковали линию фронта, проходящую около села Граково, — командование в Балаклее потеряло связь с военнослужащими 9-го мотострелкового полка.

В одном из блокнотов 19 июля в 16:40 штабист записал: «Заканчиваются боеприпасы у арт[иллерии], у спецназа, осуществляем подвоз». Следом идет запись с тремя восклицательными знаками: «Командир ЗВО приказал Граково не сдавать». На тот момент им официально был Александр Журавлев, которого позже отправили в отставку.

К вечеру 19 июля украинцы все же отступили, а российские войска вернули утраченные позиции. Однако за эту «победу» российские войска рассчитались танком, двумя БТРами и другой техникой. Также, согласно отчету для Попова за 21 июля, в том столкновении были ранены 39 человек, семеро — убиты, а 17 пропали без вести.

Такая ситуация стала возможна из-за слабого технического обеспечения и недостатка людей

Из записей в документах можно сделать вывод, что российское командование понимало: обеспечение армии слабое.

В то же 19 июля, еще до битвы в Граково, один из офицеров написал записку: «Квадрокоптеры!!! Срочно!» (для кого — не уточняется). На следующий день подразделение в Балаклее, судя по ежедневному отчету, получило эти дроны. Но там же написано, что программное обеспечение для них еще не было установлено, а солдаты только обучались работе с ним. В то же время украинская сторона уже запускала квадрокоптер над территорией, где располагались российские войска. Препятствий для этого не было: две из трех российских «глушилок» связи вышли из строя.

Кроме этого, летом командование начало набирать дополнительные войска — это отражено в ежедневных записях штабиста. Несмотря на это, даже 30 августа командование имело всего 71% от необходимых сил. Например, во 2-м штурмовом батальоне оставалось только 49 человек личного состава, хотя должно было быть 240.

Из документов ясно, что к концу июля российское командование в Балаклее уже понимало, что Украина готовит контрнаступление.

Все это время база использовалась как место удержания пленных украинцев

Часть пленных составляли украинские ветераны. Один из них рассказал Reuters, что его избивали, а потом бросили в подвал, где держали шесть дней вместе с другими пленными.

Еще часть людей удерживали в местном отделении полиции. Мужчины, которые пережили этот опыт, рассказали, что их не только избивали дубинками, но и пытали электрическим током. 33-летнюю Альбину Стрелец тоже удерживали в отделении полиции. Она рассказала, что ее, как и других женщин, задержали просто за «проукраинскую позицию». Стрелец говорит, что слышала, как мужчин избивали так сильно, что российские военные в какой-то момент стали говорить о мешках для трупов. Также она слышала, как насиловали как минимум одну женщину.

Харьковская областная полиция сообщила, что их следователи уже обнаружили 22 камеры пыток в недавно освобожденных городах и селах области. По словам начальника областной полиции Владимира Тимошко, сколько людей там держали, подсчитать пока не удалось.

Полный текст расследования Reuters читайте по этой ссылке.