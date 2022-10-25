В Киеве от удара «дрона-камикадзе» погибла 34-летняя Виктория Замченко, сомелье винного магазина goodwine. Тела Виктории и ее мужа Богдана обнаружили под завалами дома в центре Киева. «Холод» рассказывает историю Виктории.

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17 октября, через несколько часов после очередного обстрела Киева, в социальных сетях винного магазина goodwine появился пост с фотографией одной из сотрудниц в черно-белом цвете.

«Шесть лет назад Вика стала сомелье магазина goodwine на Мечникова. Она была единственной девочкой в отделе, но слабости никогда не проявляла, не было для нее сложных задач, вызовов. Она искренне любила вино и свою работу», — писали коллеги Виктории. «Холод» переводит их слова с украинского языка: «<...> Трудно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: “Нужно меньше себя жалеть”. Такой сильной мы запомним ее. Навсегда».

Тела Виктории и ее мужа Богдана обнаружили под завалами их дома на Жилянской улице. Виктория была на шестом месяце беременности.

Презирала гендерное неравенство

Виктория родилась в украинском городе Ровно. Там же, в 2005 году, она поступила в гуманитарный университет на специальность «психолог». В свободное время Замченко много читала и писала тексты на заказ.

«У нее был талант, — рассказывала украинскому изданию “Факты и комментарии” подруга и однокурсница Виктории Анна Петрукова. — Как-то в 2012 году, она увидела заявку, что ищут мужчину для написания книги о воспитании детей. Вику возмутило гендерное неравенство, и она выполнила тестовое. И уже когда ее кандидатуру утвердили, выяснилось, что она женщина».

Договор все же заключили, но, по словам Петруковой, книга вышла под мужским псевдонимом Виктор Кузнецов. Она вспоминает, что книга «пользовалась спросом» и Виктория написала еще несколько. Книги про воспитание детей для мужчин «Супер папа. Краткий гид» и «Энциклопедия для молодого папы» в России выпускало издательство «Эксмо».

Целиком отдавалась делу

Когда в 2014 году Замченко приехала в Киев, ей, бывало, приходилось работать сразу в двух местах. Но в 2016-м она пришла на должность сомелье в киевский магазин доставки вин со всего мира goodwine и осталась работать там надолго.

Goodwine начинался c одной точки в Киеве, но вскоре разросся до настоящей сети с пекарней, рестораном, кофейней и школой сомелье. С 2012 по 2014 год еще один магазин goodwine располагался в Донецке, но в 2014 году из-за войны магазин закрылся, а всех сотрудников перевели в столицу.

Анна Петрукова вспоминает, что Виктория была невероятно увлечена работой: «Помню, как-то пришла к ней, а она как раз готовилась к защите работы на 3 WSET (уровень квалификации сомелье. — Прим. “Холода”). Я заметила у нее толстую книгу об истории Европы. Удивилась, зачем это. На что Вика ответила, что изучает историю, чтобы понимать, как войны влияли на разрушение виноградников. В этом была вся Вика. Если она чем-то занималась, то отдавалась этому делу целиком».

Вскоре Замченко сама стала преподавать в школе сомелье. Она была единственной девушкой в отделе магазина и единственной преподавательницей среди всех лекторов.

Многие покупатели goodwine становились постоянными посетителями, потому что им нравилось вино, которое советует Замченко. Одна из постоянных клиенток, жительница Киева Лена Хакгорен рассказала «Холоду», что часто приходила в goodwine и всегда искала именно Викторию, чтобы та помогла выбрать вино: она казалась ей доброй и приветливой.

Хотела быть полезной стране

4 марта во время боев под Киевом сгорел основной склад goodwine. «Никто из нас не знает, что будет дальше, — написала через несколько дней Виктория Замченко. — Эта война уже “умножила на ноль” мою мирную профессию. Наверное, хуже, чем сомелье сейчас, чувствуют себя разве что лайфстайл блогеры)».

С первых дней войны магазин начал заниматься гуманитарной помощью украинцам. Команда готовила и отправляла еду в больницы, пункты территориальной обороны и ВСУ, собирала пожертвования на снаряжение.

В первые дни войны Вика с мужем (они поженились еще в 2019-м) уехали из Киева к родителям Богдана в Ровенскую область. В столицу семья вернулась только в августе.

Анна Петрукова вспоминает, что за две недели до обстрела Киева Вика и Богдан приходили к ней в гости и обсуждали, что делать, если Россия нанесет ядерный удар по Украине. У них были заготовлены тревожные чемоданчики.

При этом, по словам Петруковой, Замченко не хотела уезжать из страны: «Она всегда трезво смотрела на ситуацию и, конечно же, понимала, что сейчас везде может быть опасно. Но вариант отъезда за границу даже не рассматривала. Она часто повторяла, что, пока она может быть полезной в своей стране, она будет здесь. К тому же она бы точно не уехала без своего Богдана (после 24 февраля мужчины от 18 до 60 лет не могут покинуть Украину. — Прим. “Холода”)».

В Киеве Замченко жили в съемной двухкомнатной квартире на Жилянской улице. «Когда 10 октября произошла первая атака на центр Киева, у них дома выбило окна: взрыв был совсем рядом. Вика рассказывала, что они прятались в коридоре. В тот же день пришел мастер, и они быстро поставили новые окна», — вспоминала Анна Петрукова.

Не была, а есть

Через неделю Замченко и ее мужу снова пришлось прятаться в коридоре вместе с их кошкой Оливкой. Утром 17 октября она написала подругам, что слышит взрывы поблизости.

Петрукова рассказывает об этом так: «Вика успела написать, что прилетает совсем рядом и уже горит соседнее здание. Внезапно связь с ней пропала».

Дом 116а по улице Жилянской в центре Киева был поврежден после удара дрона-камикадзе. Под завалами обнаружили тела пяти человек. «Викуся-бубуся. Так ты записана у меня в контактах. Такое несвойственное тебе прозвище, но именно такой ты была и есть для меня. Такая хрупкая, но с невероятно крепким духом, — написала подруга Замченко Катерина Цап. — И Богдан у тебя самый лучший. Он все-таки самый лучший для тебя. Ваша любовь так красива. Я всегда любовалась тем, как он играет с твоими волосами. Рядом с ним ты была такая нежная. Нет, не была. А есть! Я вас очень люблю. Вас троих…»