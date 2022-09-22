Утром 14 сентября на таджикско-кыргызской границе обострился вооруженный конфликт. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта и использовании военной техники. Кыргызстан говорит о 59 погибших и 164 пострадавших со своей стороны, власти Таджикистана подтвердили гибель 41 человека и сообщили о «порядка 30 раненых». 19 сентября главы спецслужб Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол об установлении мира. Что это было, «Холоду» объяснил научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров.

С чего начался конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном?

Обе страны были частью СССР, а когда он распался, встал вопрос обозначения границ независимых государств. Это и стало большой проблемой. У СССР была единая армия, руководство, поэтому полномасштабный конфликт возникнуть не мог. Сейчас же Кыргызстан и Таджикистан проводят собственную политику, из-за этого стычки на границах происходят постоянно.

Обострение прошлой недели — не новая ситуация. Например, в 2014 году на границе было больше 30 стычек. Общая граница государств составляет почти тысячу километров, и на протяжении этих километров есть около 70 спорных участков. По некоторым из них страны договорились, но остаются около 300 километров спорных территорий, расположенных в сельской местности. Там дома стоят в шахматном порядке — одни кыргызские, другие таджикские, из-за чего границу провести невозможно.

Что случилось 14 сентября?

Кыргызстан более демократическое государство, чем Таджикистан, там есть много независимых СМИ. От Таджикистана новостей почти нет, поэтому ситуация освещается с одной стороны, и мы не знаем, насколько это объективно. Тем не менее я не сомневаюсь в адекватности некоторых кыргызстанских изданий и понимаю, что это не обычная стычка, которая произошла вокруг одного села.

Столкновения происходили практически на всех спорных территориях. Были сообщения о столкновениях и у Ак-Сая, и у Кок-Таша — это восточная часть границы. Одновременно говорили и о обстрелах в Максате, Карагаче — это совсем другая сторона. Представить себе, что сразу все селяне одновременно поссорились, невозможно.

Очевидно, произошел не привычный бытовой конфликт между жителями приграничных районов. Это с самого начала была военная стычка, над которой руководства стран, вероятно, потеряли контроль. Важно, что оба лидера в течение конфликта находились вне своих стран: президент Кыргызстана к тому времени уже был на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, а президент Узбекистана приехал на мероприятие 15 сентября.

А с чего конфликты начинались раньше?

В прошлом году конфликт начался якобы из-за спора жителей одного из сел вокруг распределения воды. Доступ к ресурсам — тоже большая проблема тех мест. Кто-то строит хижину, чтобы обрабатывать землю рядом, туда приходят другие, начинается стычка. В нее вмешиваются пограничники, и в 95% случаев конфликты удается разрешить. Но в прошлом году за несколько часов спор перерос в противостояние по всей границе. Были свидетельства, что таджики выкопали окопы, появились танки, хотя у пограничных войск таких видов оружия нет. Это может происходить только с санкции властей: накануне как раз прошли безрезультатные переговоры по спорным территориям.

Также, например, есть анклав Ворух — это территория Таджикистана, окруженная Кыргызстаном. Он полностью перекрывал дорогу к анклаву несколько раз и предлагал обменять на спорные территории. Это все не нравилось президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, который даже отправился туда и высказался про то, что он никогда не бросит сограждан. Это все длилось долго и в апреле прошлого года «взорвалось» — после стычки погибло больше 50 человек. С помощью переговоров ту ситуацию удалось разрешилось. Однако в целом конфликт невозможно прекратить, просто сказав «хватит». Местные жители начинают поджигать чужие дома и выкладывают это в соцсети.

Почему конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном не разрешится в ближайшее время?

Это межэтнический конфликт, а главы обеих стран — сторонники националистических идей.

Президент Кыргызстана участвовал в беспорядках в городе Ош, где были этнические конфликты (столкновения между киргизами и узбеками, вспыхнувшие в июне 2010 года. — Прим. «Холода»). В апреле 2022 года из-за той ситуации его даже вызывали на допрос в качестве свидетеля.

Президент Таджикистана тоже не против поиграть на националистических чувствах, он выступает как защитник всех таджиков в мире. Никто из них не пойдет на уступки, так как это будет означать для них потерю власти. Нельзя помириться, не отдав землю, а это означает рассердить свою ядерную электоральную группу. Поэтому, пока нынешние режимы существуют, таких конфликтов может быть еще много.

А режимы могут смениться?

В Кыргызстане руководство меняется довольно часто — уже было три революции. Если произойдет какая-то смена власти, то только в Кыргызстане.

В Таджикистане скоро грядет транзит власти, но, скорее всего, нынешнего президента Эмомали Рахмона сменит его сын Рустам Эмомали, который сейчас является председателем Национального совета (верхняя палата парламента страны. — Прим. «Холода»). По конституции Таджикистана человек, занимающий эту должность, становится президентом, если действующий глава государства умирает, уходит в отставку или признается недееспособным.

Что будет, когда к власти придет сын? Есть сценарий, по которому ничего не изменится. В Туркменистане, например, где произошел транзит власти от отца к сыну, ситуация с правами человека только ухудшилась. 3 сентября 2022 года Туркменистан попросил Турцию ввести визовый режим для своих граждан, чтобы те не могли уезжать в Турцию (Турция его уже ввела. — Прим. «Холода»). Другой вариант — полноценный транзит, как, например, в Казахстане и Узбекистане, в котором к власти приходит новый политик, который будет проводить реформы.

Какую позицию в этом конфликте занимает Россия?

Россия — одна из создательниц и активная участница Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В организацию входят и Кыргызстан, и Таджикистан. В ситуации, когда воюют участники одного альянса, Москва ничего сделать не может.

Если этот конфликт продолжит развиваться, заденет ли это Россию?

То, что конфликт заденет Россию, возможно только в одном случае — если между странами начнется полномасштабная война, и Россия будет вынуждена встать на одну из сторон. С началом войны в Украине любое кажется возможным, но все же ни одной стороне — ни Таджикистану, ни Кыргызстану — не нужны большие войны.

Президент Таджикистана понимает, что он становится старше и скучнее для избирателей, поэтому ему важно показывать, как он защищает своих. У Кыргызстана статус пострадавшей стороны, и его власть тоже получает свои выгоды: например, это снижает шанс, что люди выйдут на революцию. Все используют войну в своих целях. Таджикистану нужно заново возбудить интерес к скучному президенту, а Кыргызстану — сплотить общество вокруг власти.