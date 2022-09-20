В одном из округов Москвы на выборах муниципальных депутатов правозащитнице Анастасии Кореньковой удалось добиться того, чтобы подопечных психоневрологического интерната (ПНИ), который относился к одному из избирательных участков, перестали принуждать к голосованию. В результате на выборах в округе победил 18-летний коммунист, а директор ПНИ остался без мандата. «Холод» рассказывает эту историю.

В кадре трое: пожилая женщина вставляет ручку в левую руку мужчине на инвалидной коляске, сбоку от них стоит еще один мужчина и командует процессом — показывает, в каком месте нужно поставить подпись, говоря нараспев: «А я вам все покажу».

Сцена происходит в помещении, выкрашенном светло-зеленой краской. Это надомное голосование на муниципальных выборах на юго-западе Москвы. В инвалидном кресле — один из постояльцев психоневрологического интернета, которому нужно расписаться в бюллетене. Видео появилось в телеграм-канале «Сирена» с комментарием, что людей с инвалидностью заставляют голосовать на муниципальных выборах.

Женщина на видео пытается своими руками сгибать пальцы мужчины. У нее не выходит — пальцы разгибаются и ручка выпадает. Сложно понять, делает он это специально, не желая брать ручку, или пальцы разгибаются из-за проблемы с рукой. Женщина недоумевает: «Ух, ты, в прошлый раз как хорошо-то у меня получалось». Мужчина, руководящий процессом, шутит: «Он у нас молодец, у него просто сегодня выходной».

Происходящее сняла на телефон юристка и правозащитница Анастасия Коренькова, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса №2307 в муниципальном округе Обручевский.

В этом году выборы муниципальных депутатов в Москве проходили в течение трех дней: 9-го, 10-го и 11 сентября. Если на прошлых выборах 2017 года созданная экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым коалиция «Объединенные демократы» и кандидаты от оппозиционных партий одержали победу над «Единой Россией» более чем в 20 округах Москвы из 125, то в этот раз многие независимые кандидаты не смогли даже зарегистрироваться. Их превентивно задерживали и арестовывали по статье о демонстрации экстремистской символики. Вступившее в силу наказание по этой статье запрещает в течение года участвовать в выборах.

В Обручевском муниципальном округе в качестве кандидатов в муниципальные депутаты выдвигались 21 самовыдвиженец, восемь представителей провластной коалиции «Мой район» (общественное объединение, связанное с одноименной программой мэра Москвы Сергея Собянина, с которой он шел на выборы в 2018 году; кандидатами от нее были в основном учителя, врачи и другие бюджетники. — Прим. «Холода»), четыре кандидата от партии «Новые люди», по два — от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду» и «КПРФ» и один представитель от ЛДПР. Одним из кандидатов от «Моего района» стал директор ПНИ Обручевский Андрей Бесштанько.

Андрей Бесштанько. Фото: sdobruchevskiy.ru

«В первый день голосования я узнала от председательницы комиссии, что к нашему избирательному участку прикреплено 293 надомника. Я удивилась, почему так много, и выяснила, что 214 избирателей из 293 — это люди, которые живут в ПНИ, — рассказала “Холоду” Анастасия Коренькова. — На участке №2307 я работаю не первый раз, и в прошлом году к УИК не был прикреплен этот психоневрологический интернат. Кто-то из членов комиссии мне объяснил эту ситуацию тем, что в этом году по нашему участку баллотируется директор ПНИ Бесштанько».

ПНИ «Обручевский», судя по описанию на сайте, рассчитан на 500 человек. Подопечные интерната, которые не лишены дееспособности, могут принимать участие в выборах. Чтобы все подопечные интерната смогли проголосовать, выборы там, как и по всей Москве, проходили три дня.

Как голосуют в ПНИ

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав», каждое заявление о желании проголосовать на дому избиратель должен подписать лично перед получением бюллетеня. Само участие в голосовании должно быть свободным и добровольным. По мнению Анастасии Кореньковой, участие подопечных ПНИ Обручевский в голосовании таким не выглядело. По ее словам, избирателей подводили или подвозили на инвалидных колясках к столу с заявлениями и бюллетенями. Ничего не спрашивая у подопечных, сотрудники интерната помогали им расписываться в заявлении, а затем ставить галочки в бюллетене. Фактически это выглядело так, что сотрудники ПНИ сами голосовали вместо своих подопечных. Коренькова сняла происходящее на видео и написала жалобу в вышестоящую Территориальную избирательную комиссию (ТИК). Жалобу, впрочем, в ТИК отклонили, заявив, что снимать избирателей на видео запрещено.

Анастасия Коренькова. Фото из личного архива

Единого показателя или формального критерия, позволяющего определить, что избиратель просит о помощи, чтобы поставить подпись для выдачи бюллетеня и галочки в самом бюллетене, закон о выборах не устанавливает, говорит Виктор Венгеров, член ТИК №8 Санкт-Петербурга и независимый наблюдатель за выборами. Закон требует, чтобы избиратель выразил свою волю устно. Способ, который позволяет людям с инвалидностью общаться с родственниками, персоналом, соседями по комнате, не всегда может восприниматься или правильно считываться сторонними наблюдателями. В то же время человек с сохраненным интеллектом и зрением, как правило, может подтвердить свою волю таким способом, чтобы это было однозначно воспринято даже посторонними людьми, отмечает наблюдатель.

По словам Венгерова, провести границу между проявлением желания и нежелания голосовать в данном случае крайне сложно: человек может быть с полностью здоровой психикой и сохранным интеллектом — например, после ДТП или несчастного случая, но не иметь возможности четко и вслух заявить о своем намерении. Проведение голосований в ПНИ требует одновременно строгого соблюдения закона о выборах и уважения к достоинству и воле каждого избирателя, говорит он.

Как провластный кандидат проиграл выборы

После длительных споров между Кореньковой с членами комиссии и сотрудниками ПНИ о том, что принуждать человека голосовать против его воли нельзя и обвинений в сторону Кореньковой в том, что она якобы мешает проведению выборов, в конце концов к ней прислушались. «Я отбила 12 голосов. Когда мы поднялись на этаж, где находились люди, которые не могли спуститься, у каждого человека спрашивали, хочет ли они проголосовать или нет. Спрашивали, нужна ли помощь. За них никто галочки не ставил, я за этим лично проследила, — рассказывает Коренькова. — У остальных [до этого] ничего не спрашивали, ставили за них галочки и все».

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В результате голосования в интернате его директор Бесштанько набрал 322 голоса. На соседних участках он получил от двух до 255 голосов, что позволяло ему претендовать на место муниципального депутата в округе. Но, когда подсчет голосов завершился на всех участках, стало ясно, что директор ПНИ муниципальным депутатом не станет. В выборах по округу победили семь представителей «Моего района» и два единоросса, а также 18-летний член партии КПРФ Роман Галенкин, которого поддержало «Умное голосование». Галенкин получил на 9 голосов больше, чем директор ПНИ Бесштанько.

В своем телеграм-канале Галенкин заявил, что в целом не может признать прошедшие выборы легитимными: «Выборы по Москве и по всей стране, за крохотным исключением, были уничтожены ДЭГом (дистанционным электронным голосованием. — Прим.«Холода»), надомкой и трехдневкой». «Вопреки желанию управы в Совете депутатов Обручевского района будет один коммунист — это я, Роман Галенкин. Теперь в парламенте района я буду заседать один против девяти единороссов», — написал новоизбранный муниципальный депутат.