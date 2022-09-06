Суд аннулировал регистрацию «Новой рассказ‑газеты»

Об этом сообщает «Свободное пространство» из зала Басманного суда Москвы. Свидетельство о регистрации «Новой рассказ‑газеты» аннулировано по запросу Роскомнадзора.

Издание было зарегистрировано в 2009 году, а первый номер вышел в июле 2022 года — это и вызвало претензии со стороны РКН.

«Первый номер вышел 15 июля, а истец обратился 22 числа. РКН был уведомлен еще 1 июня, что в июле планируется выход «Новой рассказ-газеты». После выхода номера основания для удовлетворения иска исчезли», — прокомментировали решение в «Новой рассказ‑газете».

Ранее в июле 2022 года после недели работы сайт «Новой рассказ‑газеты» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. В августе издание штрафовали за «дискредитацию» армии.

Вчера Басманный суд признал недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».

Источник: «Свободное пространство»