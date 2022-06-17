«Я никогда не была жертвой и не признаю себя ей»

12 июня 30-летняя блогерка из Кабардино-Балкарии Инса Ландер (настоящее имя — Инса Огуз) сбежала из-под домашнего ареста. Инса обвиняла пользователей твиттера в мошенничестве и, по ее словам, расследовала коррупцию на местном уровне; в декабре ФСБ обвинило ее в содействии террористам. Блогерка решила бежать в Грузию, однако местные пограничники ее не пропустили — девушка уже почти неделю живет на нейтральной территории между Россией и Грузией в зоне Duty Free. «Холод» рассказывает, что известно об Инсе Ландер.

Блогерка Инса Ландер пытается выехать в Грузию, но ее не пускают

На границу с Грузией Инса — обычно ее называют по имени — приехала 12 июня, сбежав из Кабардино-Балкарии. В своем телеграм-канале блогерка рассказала, что сначала «пыталась переплыть реку Терек — чуть не утонула, сбила себе ноги, сломала ногти, наставила синяков и ушибов, рюкзак перетер плечи». По словам Инсы, она намеревалась попытаться еще раз: «Выбрала несколько маршрутов по горам, но на середине пути вернулась, так как поняла, что впереди еще более бурное течение и я его точно не преодолею».

После этого Инса решила перейти границу через российский КПП «Верхний Ларс», и ей это удалось: «статус обвиняемой в базах, видимо, не отобразился». Проблемы возникли на грузинском КПП «Дарьяли». «Ей надо было подойти к пограничникам и сказать, что она подается на политическое убежище, что она преследуема в России— рассказал “Холоду” директор Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптева. — Но она нервничала и сказала, что едет к друзьям, — без деталей, потому что гражданину России в принципе не нужно каких-то обоснований, чтобы въезжать в Грузию». Во въезде в Грузию Инсе отказали, и через час она еще раз попыталась пройти границу, попросив о политическом убежище. Однако ее все равно не пустили.

Сейчас Ландер по-прежнему находится на нейтральной полосе между Россией и Грузией — там же расположен магазин товаров Duty Free. Попасть, по словам Куроптева, к ней невозможно, а еду, воду и необходимые ей вещи отправляют сочувствующие на машинах. «Я сделала все, что от меня зависело, и теперь просто жду решения своей судьбы. Я никогда не была жертвой и не признаю себя ею. Моя свобода и моя жизнь стоит любых усилий, но силы не бесконечны. ФСБ уже грозит мне розыском и вызывает на допросы мою семью — еще один камень мне на шею», — написала Инса.

«С 12 по 14 июня я голодала и не спала от стресса, воду доставала, где придется. Потом меня накормили дальнобойщики, дали подремать в кабине. В первый день я вынуждена была ходить по 6 километров — от КПП “Дарьяли” до нейтральной зоны ближе к российской границе (не приближаясь к ней). Чем ближе ты к российской стороне, тем опасней, оставаться и мелькать на виду нельзя», — пишет в своем телеграм-канале Ландер. По ее словам, 13 июня начальник управления КПП Давид Пхаладзе сказал ей: «Ты проблема, и тебе лучше уйти обратно в Россию. Не заставляй нас применять силу».

По словам Куроптева, он связался с грузинскими правозащитниками и дипломатами с просьбой помочь Инсе пересечь границу, однако пока она находится в нейтральной зоне. «Это какая-то политическая история, учитывая, что в Грузию въезжают российские активисты (некоторых российских оппозиционных политиков в последние месяцы не пускали в Грузию; например, Дмитрия Гудкова — Прим. "Холода"), — рассуждает правозащитник. — Проблема в том, что у нее статья — содействие террористической деятельности. Наверное, грузинские пограничники занервничали, потому что с такими статьями к ним не заезжают».

Инса известна охотой за мошенниками, собирающими донаты в твиттере. Она утверждает, что расследовала коррупцию на местном уровне

Инса Ландер родилась в Кабардино-Балкарии, училась на журналиста в Пятигорске и некоторое время училась в женском медресе в Дагестане. С 17 до 27 лет Инса была мусульманкой — носила хиджаб и соблюдала обряды, однако в 2018 году она отошла от ислама и начала вести светский образ жизни (об этом рассказывали ее знакомые «Медиазоне»).

До возбуждения уголовного дела блогерка занималась разоблачениями пользователей интернета — на ее твиттер подписаны больше трех тысяч человек. Она доказывала, что некоторые пользователи, собирающие деньги в интернете, мошенничают и выдумывают истории о насилии. Кроме того, Инса утверждала, что подает на этих людей заявления в полицию, и полиция даже дает им ход.

В прошлом году Инса обнаружила, что жительница Красноярска Инна Ряжкина продает фотографии своей 13-летней дочери в откровенных позах и нарядах. После того как Ландер опубликовала материалы в своем блоге, на Ряжкину обратили внимание в Следственном комитете — Александр Бастрыкин лично поручил подчиненным разобраться в ситуации, а саму Инсу позвали высказаться по этой теме в эфире Первого канала.

Перед арестом Инса, по ее словам, занималась расследованием злоупотреблений в благотворительном фонде, одним из руководителей которого является высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии.

ФСБ обвиняет Инсу в «содействии терроризму». Литва заявила, что готова принять блогерку у себя

В конце ноября 2021 года Инса приехала из Москвы в гости к родственникам в город Баксан неподалеку от Нальчика. 9 декабря туда же приехали силовики, чтобы провести у нее обыск. Забрав технику, они увезли девушку в управление ФСБ по Кабардино-Балкарии, где ей предъявили обвинение в содействии терроризму. Через несколько часов Нальчикский городской суд отправил ее под домашний арест.

Выяснилось, что обвинение ФСБ строится на переписке Ландер во «ВКонтакте» в 2014 году с ее знакомым Умаром Дугужевым из кабардинского села Малка. В ней следствие нашло признаки склонения Дугужева к терроризму — их усмотрели в нескольких сообщениях, где Инса рассуждала об исламе и боевых действиях в Сирии с участием ИГИЛ.

Сам Дугужев сказал ФСБ, что сообщения Инсы он понял так же, как и следствие: по его мнению, Ландер хотела, чтобы он вступил в какое-нибудь террористическое сообщество. Примечательно, что за месяц до задержания Инсы Дугужева приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей за то, что он не донес на своего знакомого, уехавшего воевать в Сирию.

Как говорил «Медиазоне» адвокат Инсы Ландер Дмитрий Захватов, «в Кабардино-Балкарии очень компактно все, соответственно, там люди намного быстрее попадают на учет и за ними больше контроль, потому что там просто больше силовиков». «Дальше к тебе просто подходят и говорят: "Чувак, у тебя такие-то косяки", — в данном случае то, что он там что-то не сообщил. И ему предлагают: либо у тебя будет 205.6 УК (несообщение о преступлении. — Прим. «Холода»), либо что-то другое, более страшное. Если ты нам все рассказываешь, то 205.6 и штраф 10 тысяч рублей. Иначе тебе конец. В такой ситуации люди, естественно, колются и рассказывают все, что было и чего не было. В нашем случае [Дугужев] рассказал, что было — была переписка с Инсой. Я лично с ним не говорил, он мне про угрозы не рассказывал, так что я ничего утверждать не могу. Но обычно все выглядит именно так», — говорил Захватов.

Инса обвинение ФСБ отвергла. «Если бы я агитировала людей вступать в террористические организации — как думаете, я бы сама шла на контакт с правоохранительными органами в разных регионах?» — написала она в своем телеграм-канале.

«Главный вопрос: ребята [грузинские власти], что дальше? Вы же ее в российскую тюрьму не отправите? Не отправите. Если отправите, у вас будут такие проблемы, которых у вас не было никогда, — сказал Куроптев “Холоду”. — Придется впускать все равно — это вопрос международной реакции и проблем для имиджа Грузии, особенно сейчас, когда Грузия пытается подаваться на вступление в Евросоюз».

На конференции 16 июня, которую провел в Тбилиси фонд Free Russia, посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.