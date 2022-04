«Не рожайте в комендантский час»: история Марианны Вышемирской, девушки из Мариупольского роддома

В начале марта фотограф Евгений Малолетка опубликовал снимки из обстрелянного российскими войсками роддома в Мариуполе. Шире всего разошлись фотографии, на которых из разрушенного здания спасается девушка на последнем месяце беременности. Журналисты быстро установили, что эта девушка — 29-летняя Марианна Вышемирская (до замужества использовала в соц.сетях фамилии Подгурская и Гикс), два года назад переехавшая к мужу в Мариуполь из-под Донецка. Российские провластные СМИ назвали эти кадры постановкой с участием модели. Фактчекеры из издания «Проверено» убедительно объяснили, что это не так. «Холод» выяснил историю девушки, фотографии которой навсегда останутся одним из символов войны в Украине.

Марианна Подгурская выросла в Макеевке — шахтерском городке рядом с Донецком.

«Макеевка — это относительно небольшой город, — объясняет Эльза Романова, которая знает Подгурскую с семи лет. — Если у тебя интересная внешность и ты общительна, ты — уже знаменитость».

В 2009 году Подгурская поступила на экономический факультет в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры. Во время учебы играла в КВН и участвовала в студенческих конкурсах красоты. «Она всегда любила индустрию красоты, различные макияжи и показы, — вспоминает однокурсница девушки Анна Мясникова. — Участвовала в Донецке в разных клубах на показах мод, а еще всегда занималась в институте продажей косметики».

В 2010-х многие в Макеевке покупали себе камеры-«зеркалки» и пытались заниматься профессиональной фотографией. Чтобы набить руку на съемках, они искали девушек с интересной внешностью. Как объясняет Романова, ее подруга Марианна Подгурская часто соглашалась на такие предложения — именно из-за этого ее теперь называют «моделью», хотя деньги она на съемках никогда не зарабатывала и снималась только на условиях tfp (time for prints, время модели в обмен на сами фотографии).

В 2014 году, когда Подгурская получила университетский диплом, в Донецке началась война. Через некоторое время она познакомилась через интернет с жителем Мариуполя Юрием Вышемирским. В 2019-м девушка приехала к нему в гости и из-за пандемии уже не вернулась: через пару месяцев Вышемирский сделал Марианне предложение, она стала его женой, взяла его фамилию и вскоре забеременела.

В Мариуполе девушка вела бьюти-блог в инстаграме и зарабатывала на процедуре коррекции бровей. После 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину, Вышемирская периодически публиковала сториз и рассказывала, как ее врач пошутил: «Не рожайте в комендантский час». В последней своей истории девушка рассказала, что у них нет связи и электричества.

Роддом Вышемирская выбрала еще до войны — и должна была рожать на Левом берегу, в Роддоме №2. Но когда жилые дома в этом районе начали регулярно обстреливать, девушку перевели в другое место — родильное отделение больницы №3. Несмотря на советы родственников, уезжать из города Вышемирские не хотели: они помнили 2014-й год и не думали, что будет хуже. 9 марта, когда роддом обстреляли, у Марианны стояла предполагаемая дата родов. «Я думаю, она поэтому и оказалась в этот ужасный день там, — говорит кума ее мужа Екатерина Токий. — Конечно, никто и не думал, что с неба прилетит снаряд».

Большинство знакомых Марианны, с которыми поговорил «Холод», не верят в постановочность фотографий. «Мне смешно, что ее называют моделью и актрисой, которой она никогда не была», — написала «Холоду» одна из подписчиц Вышемирской. «Я сама недавно рожала и знаю, что в день родов ни за что бы не пошла позировать фотографам ради фейка», — сказала другая.

Среди подписчиков Вышемирской есть те, кого смущает, что на одних фотографиях из роддома беременная Марианна спускается по лестнице или уходит от развалин в пижаме, а на других беременная женщина лежит на носилках в другой одежде. Объяснение у этого простое: это два разных человека. 14 марта стало известно, что вторая женщина погибла вместе с ребенком.

AP images of a pregnant woman being rushed to an ambulance after Russia bombed a maternity hospital in Mariupol where she was meant to give birth shocked the world. @AP has learned that the woman and her baby have died.https://t.co/yZPZwgbLz8