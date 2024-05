Кендрик Ламар обвинил Дрейка в отношениях с несовершеннолетними

В минувшие выходные рэперы Кендрик Ламар и Дрейк выпустили друг на друга шквал диссов. Би-би-си назвал происходящее ожесточенной словесной войной между исполнителями. В одном из треков Ламар обвинил Дрейка в связях с несовершеннолетними. Тот посмеялся над оппонентом.

Обвинение в сторону Дрейка прозвучало в песне Not Like Us. «Скажи, Дрейк, я слышал, что тебе нравятся молодые […] Пытаюсь подобрать аккорд, и он, вероятно, минорный», — говорится в тексте.

В другом треке под названием Meet The Grahams Кендрик Ламар обратился к матери Дрейка. «Мы должны воспитывать наших дочерей, зная, что существуют такие затаившиеся хищники, как он... Я хочу пристрелить любого извращенца, чтобы сохранить семью», — говорилось в тексте. Также Ламар заявил, что у Дрейка есть дочь, которую он скрывает.

В ответ Дрейк выпустил трек The Heart Part 6, в котором посмеялся над оппонентом. «Те, кто рассказывает тебе эти истории, — клоуны», обратился он к Ламару, комментируя информацию о наличии у него дочери. Затем он гневно отверг обвинения в связях с несовершеннолетними.

«Дрейк — это не то имя, которое вы увидите в списке сексуальных преступников […] Я никогда не был ни с какими несовершеннолетними. Чтобы внести ясность: я чувствую себя отвратительно. Я слишком уважаем», — зачитал он. Рэпер добавил, что если бы эти обвинения были правдой, его бы арестовали.

Вражда между Ламаром и Дрейком продолжается уже несколько месяцев, отмечает Би-би-си. Все началось с трека Дрейка First Person Shooter, в котором другой рэпер Джей Коул назвал себя, Дрейка и Ламара «большой тройкой хип-хопа».

Вскоре Ламар выпустил песню Like That, в которой заявил, что никакой «большой тройки» не существует, и что единственная значимая величина в хип-хопе — это он сам. Этот трек быстро занял первое место в американских чартах.

Дрейк ответил двумя диссами: Push Ups и Taylor Made Freestyle. В последний он включил сгенерированные нейросетью голоса Тупака Шакура и Снуп Догга, которые насмехались над Ламаром. Позднее песню удалили из-за угрозы судебного иска со стороны близких Тупака.

Затем Ламар выпустил серию треков, включая Euphoria, в которой он напомнил о вражде Дрейка с рэпером Пушей Ти. Сейчас этот трек находится на третьей строчке среди популярных песен Spotify, пишет Би-би-си, а песня Meet The Grahams — на втором. Диссы Дрейка Family Matters и Push Ups расположились на 13 и 33 позициях соответственно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.