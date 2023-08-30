«Скумбрия — рыба будущего»: тест на понимание абсурда российских выборов

10 сентября 2023 года в России выберут новых губернаторов, а также депутатов на вакантные места в Госдуму и местные парламенты в десятках регионов. Из-за очевидности результатов и в отсутствие политической конкуренции главные новости с выборов обычно — это абсурдные происшествия на избирательных участках и при агитации кандидатов. За последние годы их было немало — проверим, насколько хорошо вы их помните.

В 2020 году СМИ много писали о милой сенсации: жители деревни Повалихино избрали главой местной администрации уборщицу Марину Удгодскую, отвергнув кандидатуру действующего главы-единоросса. Как вы думаете, как сложилась ее дальнейшая судьба? Начала строить большую политическую карьеру, выдвинув свою кандидатуру на думских выборах Ушла в отставку, в Повалихино были назначены новые выборы Ничего особенного не произошло. Удгодская продолжает работать на своем посту Стала фигуранткой коррупционного скандала и покинула должность Назад Дальше Нередко карьеры и взгляды российских политиков претерпевают невероятные метаморфозы. Например, нынешний заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в 1990-х был протеже Бориса Немцова и учредителем одной из самых популярных либеральных партий России, «Союза правых сил». А что в одном из своих предвыборных роликов делал экс-директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин? Порол осла плетью Требовал у выходцев с Кавказа собрать разбросанные арбузные корки Отчитывал Зюганова в образе Оксимирона Жаловался на «засилье азиатов, а также южан» Назад Дальше Вопреки распространенному мнению, современные авторитарные режимы предпочитают не прибегать к прямым фальсификациям на выборах. Проще не допустить до участия сильных оппозиционных кандидатов, установить контроль над популярными СМИ и привести на избирательные участки только лояльный электорат. Переписывание результатов — крайняя мера. Тем не менее российская история богата примерами откровенных нарушений избирательного процесса. Сможете ли вы определить, какой из описанных скандалов произошел в Саратовской области в 2016 году? «Единая Россия» получила на более чем сотне избирательных участков одинаковый результат: 62,2% При оглашении результатов парламентских выборов в регионе сумма долей голосов, полученных всеми партиями, составила 146% Полицейские сломали журналисту Давиду Френкелю руку прямо на избирательном участке Назад Дальше Если неудобным для «Единой России» кандидатам все же удается зарегистрироваться на выборах, власти нередко прибегают к выдвижению в том же округе политиков с идентичными фамилиями или схожей идеологией. Невнимательные избиратели отдают свои голоса фейковым кандидатам. В 2021 году Борису Вишневскому, петербургскому политику из партии «Яблоко», пришлось бороться сразу с двумя спойлерами: Борисом Геннадьевичем и Борисом Ивановичем Вишневскими. Эти кандидаты не только сменили имена и фамилии незадолго до выборов, но и специально отрастили бороды, чтобы достичь большего сходства с «оригиналом». А кем они работали до участия в предвыборной гонке? Таксист и начальник отдела продаж Певец на круизном лайнере и офтальмолог Преподаватель гражданского права и руководитель общественной приемной «Единой России» Начальник отдела продаж и руководитель общественной приемной «Единой России» Назад Дальше Россияне, находящиеся в других странах, имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах. Так, на думских выборах 2021 года за пределами России было открыто 394 избирательных участка в 145 странах. Интересно, что в 2018 году Владимир Путин получил на зарубежных участках даже больше поддержки, чем в самой России: около 85% против 77%. Как вы думаете, в какой стране мира Владимир Путин, если верить официальным данным, показал худший результат? Китай Великобритания Ботсвана Германия Назад Дальше Важный элемент любой избирательной кампании — слоган кандидата или партии. Чаще всего с его помощью политики пытаются донести до граждан основную идею своей кампании (месседж). Например, Барак Обама всегда будет ассоциироваться с «Yes We Can», а Дональд Трамп — с «Make America Great Again». А с помощью какого слогана партия «Коммунисты России» пыталась победить на выборах депутатов Законодательного собрания Ульяновской области в 2018 году? «Скумбрия — рыба будущего» «Цой Жив!» «Увеличение пениса, а не пенсионного возраста» «Хоть за трезвого, хоть за пьяного, голосуем за Степанова!» Назад Дальше В 2020 году в России было проведено голосование по поправкам к Конституции. В процессе выяснилось, что поправки также «обнулят» президентские сроки Владимира Путина, позволив ему принять участие в выборах 2024 и 2030 годов. А какой природный объект стал одним из неформальных символов этой эпопеи? Болото Пенек Лужа Кактус Назад Дальше Начатая в 2018 году пенсионная реформа серьезно поколебала позиции «Единой России». Кандидаты в губернаторы от «партии власти» не сумели одержать победу в первом туре сразу в четырех регионах. Представители КПРФ И ЛДПР стали губернаторами Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области. В Приморском крае после обработки 95% протоколов коммунист Андрей Ищенко опережал единоросса Тарасенко на 6%. Что было дальше? После подсчета оставшихся протоколов кандидат-единоросс вырвался вперед и спокойно занял пост губернатора После подсчета оставшихся протоколов победа досталась единороссу, но результаты выборов отменили из-за нарушений, а Андрея Ищенко не допустили до повторного голосования Андрей Ищенко из КПРФ еще больше увеличил отрыв и занял пост губернатора Назад Дальше Представьте, что вы — независимый кандидат на петербургских муниципальных выборах. Наблюдая за ходом избирательного процесса, вы заметили, что от одного из избирательных участков отъехала черная БМВ, куда погрузили урну для голосования на дому. В России избиратели имеют право голосовать прямо в своих квартирах, если, к примеру, они не могут добраться до избирательного участка по состоянию здоровья. Но вас смутило как минимум то, что загадочный водитель БМВ не взял с собой ни одного наблюдателя. Это создает все условия для подтасовки результатов. Вы пускаетесь в погоню за черным автомобилем. Выше описан реальный случай, произошедший в 2019 году с кандидатом-самовыдвиженцем Алексеем Доссоном в Санкт-Петербурге. Чем кончилась эта детективная история? Кандидат не сумел догнать БМВ: другая машина заблокировала ему проезд Кандидат догнал БМВ; помимо урны для голосования, в машине обнаружились набитые деньгами коробки из-под ксерокса Вскоре БМВ вернулась на участок и подобрала там несколько независимых наблюдателей Назад Дальше Фальсификации на выборах могут быть выявлены не только благодаря физическому присутствию наблюдателей на избирательных участках, но и с помощью статистического анализа результатов. А сколько голосов, согласно расчетам известного российского физика и исследователя электоральной статистики, было вброшено в 2018 году за Владимира Путина? 56 миллионов 300 тысяч 3 миллиона 10 миллионов Назад Посмотреть результат Ваш результат из 10