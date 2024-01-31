Филолога Светлану Гурьянову попросили не использовать феминитивы на презентации ее книги в Москве

В «Московском доме книги» (МДК) филолога Светлану Гурьянову попросили не упоминать феминитивы во время встречи с читателями на презентации ее книги «В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке». На соответствующую информацию в ее инстаграме обратило внимание «Агентство».

По словам Гурьяновой, просьбу озвучили за несколько часов до встречи с читателями. Конкретное место презентации она не назвала, но на основании анонсов в ее профили журналисты пришли к выводу, что речь идет о «Московском доме книги» на Новом Арбате. Организаторы объяснили просьбы «последними событиями» и «возможными неприятными последствиями». Гурьянова написала, что если бы знала о требованиях заранее, то отказалась бы от презентации.

В МДК от комментариев «Агентству» отказались, сама Гурьянова тоже не стала уточнять журналистам подробности произошедшего. Согласно публикации по итогам презентации, феминитивы на ней все же обсуждали.

Агентство «Свободные новости» в середине января опубликовало выдержки из решения Верховного суда о признании «движения ЛГБТ» «экстремистским». В тексте говорилось, в частности, о том, какие признаки объединяют «участников движения». Среди них, по мнению ВС — «специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)».

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