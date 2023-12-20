Активистку движения «Левое сопротивление» Алену Крылову приговорили к двум годам колонии 

Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии активистку движения «Левое сопротивление» и пресс-секретаря движения «За права человека» Алену Крылову. Об этом сообщается в канале столичных судов.

Крылову признали виновной в участии в деятельности «экстремистского» сообщества (часть 2 статьи 282.1 УК). Также ей назначили ограничение свободы сроком на шесть месяцев.

Крылову задержали 4 июня в Бишкеке и поместили в СИЗО. До этого в России ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в международный розыск. В столицу Кыргызстана Крылова приехала опасаясь преследования со стороны российских властей. Сообщалось, что она подала ходатайство о получении статуса беженки в республике.

В июле стало известно, что Крылова отказалась подавать апелляционную жалобу на решение суда о ее аресте и попросила отменить заявление о предоставлении убежища. Адвокат правовой клиники «Адилет» Марат Кыдыров тогда говорил, что таким образом Крылова рассчитывала получить «более мягкое наказание».

Дело «Левого сопротивления» возбудили в 2021 году. Тогда же российские власти признали движение «экстремистским». Правозащитный центр «Мемориал» назвал это дело политически мотивированным.

По версии ФСБ, участники «Левого сопротивления» осуществляли «идеологическую пропаганду», а также организовывали митинги и шествия, «направленные на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции».

В конце декабря прошлого года основательницу «Левого сопротивления» Дарью Полюдову приговорили к девяти годам колонии по обвинению в создании «экстремистского» сообщества. Также был осужден активист «Левого сопротивления» Кирилл Котов. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.