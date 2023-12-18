Меня постоянно перебивают. Что делать?

Если человек пытается рассказать историю или поделиться мыслями, а его перебивают, это может раздражать. А что, если такое происходит регулярно? Чтобы решить эту проблему, сначала нужно понять, почему люди это делают. А затем продумать подходящую тактику борьбы с теми, кто любит перебивать. Как это сделать, читайте в новом тексте «Холода».

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Люди перебивают друг друга в среднем раз в три минуты разговора. При этом мужчины перебивают женщин на 33% чаще, чем мужчин: исследования показывают, что в течение трехминутного разговора мужчины перебивали женщин 2,1 раза, а женщины перебивали мужчин в среднем только один раз за тот же промежуток времени.

Почему мы это делаем?

Есть много разных причин. Вот несколько:

Воспитание. Желание прервать рассказ собеседника может происходить из семейного опыта. Если дома родные постоянно перебивали друг друга, человеку это будет казаться нормальным.

Желание прервать рассказ собеседника может происходить из семейного опыта. Если дома родные постоянно перебивали друг друга, человеку это будет казаться нормальным. Потребность в контроле. Некоторые прерывающие чужой рассказ — нетерпеливые, целеустремленные люди, которые хотят сразу переходить к делу. И их способ добиться этого во время разговора — прервать его и взять над ним контроль.

Некоторые прерывающие чужой рассказ — нетерпеливые, целеустремленные люди, которые хотят сразу переходить к делу. И их способ добиться этого во время разговора — прервать его и взять над ним контроль. Чрезмерное волнение. Иногда люди перебивают, так как они настолько взволнованы услышанным, что не могут дождаться, пока собеседник закончит говорить.

Иногда люди перебивают, так как они настолько взволнованы услышанным, что не могут дождаться, пока собеседник закончит говорить. Неосведомленность. Многие не подозревают, что постоянно перебивают других или что это может кого-то обидеть.

Многие не подозревают, что постоянно перебивают других или что это может кого-то обидеть. Гендерные различия. Как упоминалось выше, мужчины перебивают женщин чаще. Скорее всего, дело в том, что традиционные власть и доминирование мужчин проявляются даже в разговоре. Они могут быть убеждены, что их мысли гораздо более ценны, и им хочется их поскорее выразить. В противовес этому некоторые женщины выбирают тактику напористости и могут перебивать, чтобы их голос был услышан.

Как упоминалось выше, мужчины перебивают женщин чаще. Скорее всего, дело в том, что традиционные власть и доминирование мужчин проявляются даже в разговоре. Они могут быть убеждены, что их мысли гораздо более ценны, и им хочется их поскорее выразить. В противовес этому некоторые женщины выбирают тактику напористости и могут перебивать, чтобы их голос был услышан. Нейроотличность. Например, один из симптомов СДВГ — отсутствие контроля над импульсами. Такие люди могут сосредоточиться на обсуждении в течение нескольких минут, а затем их внимание переключится. В этот момент у них может возникнуть желание прервать разговор или сменить тему. Также перебивать могут люди, у которых есть проблемы с кратковременной памятью. Если они внезапно вспомнили что-то важное, у них появляется ощущение, что им нужно немедленно поделиться мыслями, прежде чем они их забыли.

К чему приводят перебивания?

От перебиваний страдают все участники разговора. Когда люди не дают друг другу полностью высказать мысль, это может привести к недопониманию и ухудшить отношения. А если обсуждается острая тема, то недопонимание еще больше отдаляет собеседников друг от друга. К тому же из-за постоянных перебиваний теряется время: разговор может идти дольше, чем нужно.

Но в первую очередь страдает человек, которого перебивают. Во-первых, часто это просто неприятно. Во-вторых, он может почувствовать, что его не уважают и не слушают. Неважно, кто перебивает и почему, — в этот момент человек сообщает, что его вопрос или то, что он хочет сказать, приоритетнее мыслей собеседника. В-третьих, тот, кого перебили, теряет нить разговора — ему сложнее сосредоточиться на теме и после каждого прерывания ему приходится возвращаться к тому, что он говорил до того, как его перебили.

Что делать, если вас перебивают?

Проводите профилактику

Для начала попробуйте предотвращать перебивания. Если вас перебивают на работе, перед выступлением укажите, когда будет специальное время для комментариев и вопросов. А перед разговором с партнером можно сказать что-то вроде: «У этой истории много разных частей, так что потерпи, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты увидел всю картину, и уже потом задавал вопросы».

Обсудите проблему в нейтральное время — когда вы и ваш собеседник спокойны и объективны. Иногда это может быть лучшей тактикой, чем если вы будете делать замечания во время жаркого спора. Поговорите с человеком о том, что вы пережили. Расскажите о своих чувствах, используя «я‑сообщения», а не показывайте пальцем и обвиняйте. Вместо «Ты всегда меня перебиваешь!», «Ты не даешь мне слова сказать», говорите «Я чувствую себя очень плохо…»

Не судите строго. Человек, который вас перебивает, не обязательно манипулятор, который хочет утвердиться за ваш счет. У некоторых людей могут быть объективные особенности (как, например, СДВГ), а другие просто не осознают, что злоупотребляют перебиваниями.

Научитесь отпускать ситуацию и находить положительные моменты

Иногда лучшее, что вы можете сделать, — это вообще ничего не делать. Особенно если это случилось один раз или происходит редко. Все общаются по-разному. К тому же есть люди, которые перебивают просто потому, что они невероятно увлечены вашим рассказом и хотят показать, что активно участвуют в разговоре. А иногда перебить бывает необходимо — например, если нужно исправить ошибочный факт, который собеседник продолжает повторять во время всего рассказа.

Прокачивайте коммуникативные навыки

Обратите внимание на то, как вы общаетесь. Склонны ли вы рассказывать длинные и затянутые истории? Иногда проблема может быть в том, что вы монополизируете разговор. Так что, возможно, стоит изменить свой стиль общения.

Например, старайтесь сразу переходить к делу. Собеседник может потерять терпение, если вы путаетесь, бессвязно болтаете или не можете сформулировать свою точку зрения. Вы можете думать, что добавляете контекст, но самом деле только мешаете — сказав слишком много, вы, вероятно, только запутаете слушателей. А еще демонстрируйте уверенность, сохраняйте твердую осанку и зрительный контакт и старайтесь говорить так, чтобы ваш голос излучал силу.

Продумывайте свои действия

Решите, как будете справляться с перебиваниями в будущем. Потому что, скорее всего, это случится — никто не может мгновенно изменить модель поведения.

Есть несколько вариантов:

Закончить разговор. Ничего не мешает вам уйти. Отпустить ситуацию, следить за ходом разговора и просто дождаться момента, чтобы вернуться к своему рассказу. Сделать замечание. Вы не обязаны мириться с тем, что вас перебивают. Конечно, это сопряжено с риском конфликта. Но замечание может быть необходимым, если вы хотите, чтобы к вашим мыслям относились серьезнее.

Если вы выбрали третий вариант — делайте это спокойно и вежливо, удерживая зрительный контакт. И не спрашивайте разрешения в стиле «Можно продолжить?» (это может звучать более агрессивно) — лучше скажите: «Я хотел бы закончить свою мысль» (и сделайте это). Главное, заранее подготовиться к тому, как вы будете справляться с отвлекающими факторами и сохранять концентрацию.